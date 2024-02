हींग (hing) और घी (ghee) के वैसे तो कई फायदे होते हैं। हींग और घी (Hing Aur Ghee Ke Fayde In Hindi) के मिश्रण में कई पोषक तत्व पाए जातें है, जो शरीर की तमाम परेशानियों को ठीक करने में कारगर है। हींग में कैल्शियम, फास्फेरस, आयरन, केरोटीन, राइबोफ्लोविन और प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। साथ ही इसमें प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही देसी घी में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। जानते हैं हींग और देसी घी के फायदे।

हींग और देसी घी के फायदे ( 5 Benefits of hing and ghee In Hindi)

पेट संबंधित समस्याओं में - हींग और घी दोनों के इस्तेमाल से पेट से संबंधित समस्याओं में काफी आराम मिलता है। इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके सेवन से आपको पेट दर्द में जल्द आराम मिलता है।

इम्यूनिटी सिस्टम के लिए - हींग और घी (Benefits of hing and ghee In Hindi) में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है।

पेट में कीड़े की परेशानी से राहत - अगर किसी को पेट में कीड़े या दर्द हो रहा है तो ऐसे में हींग और घी का मिश्रण पीने से लाभ हो सकता है। इससे पेट के कीड़े आसानी से मल के द्वारा बाहर निकल सकते हैं। साथ ही पेट दर्द में भी बच्चे को भी काफी आराम मिलता है।

हड्डियों को बनाए मजबूत - हींग और घी हड्डियों की मजबूती देने में मदद करता है। हींग और घी में कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों की सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। इससे हड्डियों के बीच घर्षण भी कम होता है।

सिर दर्द में कारगर - अगर किसी को सिर दर्द, मतली और उल्टी की समस्या हो रही है तो ऐसे में हींग और घी का सेवन फायदेमंद होता हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं को शांत कर सिरदर्द में राहत दिलाता है।

हींग और घी कैसे करें इस्तेमाल (Uses of hing and ghee)

1. हींग और घी के मिश्रण बनाकर आप खाली पेट में खा सकते हैं।

2. आप सुबह-शाम खाने के बाद हींग और घी का सेवन कर सकते हैं। इससे पेट के दर्द में काफी आराम मिलता है।

3. इसके अलावा आप हींग, घी और शहद का मिश्रण गले के दर्द में फायदेमंद होता है।

4. अपच, गैस और कब्ज की शिकायत कम करने के लिए रात में सोते समय भी हींग और घी का सेवन कर सकते हैं।

5. हींग और घी के मिश्रण को बच्चे की नाभि पर लगाने पर गैस की समस्या पर काफी आराम मिलता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।