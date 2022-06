वजन कम करने के लिए प्रोटीन के 5 फायदे - 5 Benefits Of Protein For Weight Loss

प्रोटीन 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स (Macronutrients) में से एक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट (carbohydrates) और फैट (fat) अन्य दो होते हैं। प्रोटीन ज्यादातर मांसपेशियों के संश्लेषण (muscle synthesis) में अपनी अहम भूमिका के लिए जाना जाता है, जो मेटाबोलिज्म को सहज रूप से बढ़ावा देने के साथ वजन घटाने का समर्थन करता है। इसी कारण से वजन कम करने के लिए प्रोटीन की ज़रुरत होती है। इस लेख के माध्यम से आप वजन घटाने के लिए प्रोटीन के फायदों (benefits of protein for weight loss) के बारे में जान पाएंगे।

वजन कम करने के लिए प्रोटीन के 5 फायदे

1. भूख ना लगने दे (Kills hunger pangs)

वजन कम करने के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करने में मदद करता है। खाने में प्रोटीन होने से पाचन धीमा हो जाता है जिससे हम अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं।

2. कार्ब्स पर अंकुश लगाने में मददगार (Helpful in curbing carbs)

प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों के साथ मिलाने से आपके पेट से आपके रक्तप्रवाह में शुगर का अवशोषण धीमा हो जाता है, जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ने और भविष्य में अधिक खाने की लालसा से दूर रखने में मदद कर सकता है।

3. प्रोटीन फैट की तरह जमा नहीं होता (It does not accumulate like fat)

वजन कम करने के लिए प्रोटीन बहुत लाभकारी माना जाता है क्योंकि यह बॉडी में फैट और कार्बोहायड्रेट की तरह जमा नहीं होता है। इस गुण के कारण यह वजन कम करने में भी मददगार साबित होता है।

4. फैट बर्निंग को बढ़ावा देता है (Promotes fat burning)

आपका शरीर प्रभावी रूप से फैट को ऊर्जा के रूप में जला कर और उपयोग नहीं कर सकता है यदि उसे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से मदद ना मिल पाए। जैसे-जैसे आप अपना वजन कम कर रहे हैं, आपका शरीर मांसपेशियों और फैट दोनों को खो देता है। इस प्रक्रिया के दौरान यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आप अपने आहार में पर्याप्त प्रोटीन का सेवन करते रहें।

5. मांसपेशियों की रिकवरी और विकास को बढ़ावा दे (Promote muscle recovery and development)

व्यायाम के बाद शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए जिस दिन आप व्यायाम करते हैं उस दिन अपने प्रोटीन का सेवन बढ़ाना फायदेमंद होता है। इसके अतिरिक्त, यदि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन के ठीक बाद एक हाई प्रोटीन मील लेते हैं तो यह मांसपेशियों की रिकवरी में मदगार होता है।

