कांच की तरह दिखने वाली त्वचा से लेकर डबल-क्लींजिंग स्किनकेयर विधि- कोरियाई और जापानी सौंदर्य जगत ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम बात कर रहे हैं चावल के पानी के बारे में, त्वचा के लिए चावल का पानी कैसे बनाएं और चेहरे पर चावल के पानी के क्या फायदे हैं। इससे पहले कि आप यह सोचें कि चावल का पानी आपके चेहरे के लिए किस प्रकार अच्छा है, इसके लिए आप लेख को अंत तक पढ़ें। चावल का पानी आपकी त्वचा को चमक देने के लिए जाना जाता है। इसमें विटामिन E, एंटी-ऑक्सिडेंट और फेरुलिक एसिड होता है जो आपके रंग को टोन, कसा हुआ और चमकदार बनाने में मदद करता है। इसके नियमित उपयोग के साथ यह सभी त्वचा सम्बंधित समस्याओं को दूर कर सकता है। आइये इस लेख के माध्यम से चावल के पानी के फायदों को जाने।

चावल का पानी फेकें नहीं, इससे मिल सकते शरीर को कई फायदे

1. त्वचा को धूप से सुरक्षित रखे (Protects the skin from sun)

चावल का पानी एक प्राकृतिक सनस्क्रीन है, जो UV किरणों के हानिकारक प्रभावों से बचाता है। चावल के पानी का उपयोग सनबर्न के इलाज के लिए किया जा सकता है। बस इसे धूप से क्षतिग्रस्त त्वचा पर लगाएं, और यह आपकी त्वचा को तेजी से ठीक होने में मदद करेगा। यह खुले पोर्स को टाइट करने में भी मदद करता है।

2. एंटी-एजिंग सॉल्यूशन (It is an anti-ageing solution)

त्वचा की बनावट में काफी सुधार होता है और चावल के पानी का उपयोग करके लोच को बहाल किया जाता है, खासकर शुष्क और डीहाइड्रेटेड त्वचा के मामले में। चावल का पानी विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, फ्लेवोनोइड्स और फेनोलिक यौगिकों से भरपूर होता है। इसमें फेरुलिक एसिड और एलांटोइन होता है, जो सभी त्वचा के कार्य के लिए आवश्यक हैं।

3. रंगत में सुधार करे (Improves the complexion )

चावल के पानी के प्रमुख कार्यों में से एक चमकदार त्वचा और एक समान त्वचा का रंग है। अगर आप किण्वित (fermented) चावल के पानी में एक कॉटन बॉल डुबोकर अपने चेहरे पर मालिश करते हैं, तो यह वास्तव में अद्भुत काम करता है। आप सन स्पॉट, पिग्मेंटेशन, हाइपरपिग्मेंटेशन और झाईयों को हल्का करते हुए पाएंगे।

4. त्वचा के कैंसर से बचाव करे (Protects against skin cancer)

यह ना केवल सेल ग्रोथ और पुनर्जनन (regeneration) को बढ़ावा देता है, आपकी त्वचा को कोमल और चिकना रखता है, इसमें एंटी-ऑक्सिडेंट भी होते हैं, जो विभिन्न त्वचा कैंसर को दूर रखते हैं और एक एंटी-एजिंग एजेंट के रूप में भी काम करते हैं।

5. यह केवल चेहरे की ही नहीं, बल्कि आपके शरीर की त्वचा को भी लाभ पहुंचाए (Benefits the skin on your body, not just your face)

आप इसे नहाने के पानी में भिगोने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं - बस अपने नहाने के टब के नियमित पानी में दो कप चावल का पानी डालें और लैवेंडर आवश्यक तेल की कुछ बूंदों के साथ समाप्त करें। पूरे शरीर में चावल के पानी के त्वचा लाभों को प्राप्त करने के लिए लगभग आधे घंटे के लिए भिगो दें, जबकि लैवेंडर आपको एक आरामदायक नींद जैसी स्थिति में ले जाता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

