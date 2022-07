ठंडे पानी से मुंह धोने के 5 फायदे -Thande Pani Se Muh Dhone Ke Fayde

ठंडा पानी पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, मगर नहाने के लिए या फिर चेहरा धोने के लिए ठंडा पानी बहुत अच्छा माना गया है। ठंडे पानी से चेहरे को धोने के बहुत से फायदे होते हैं। गर्म से ज्यादा ठंडा पानी त्वचा के लिए लाभदायक होता है। दरअसल गर्म पानी से त्वचा से गुड बैक्टीरिया भी मरने लग जाते हैं। लेकिन ठंडा पानी ऐसा नहीं करता, इससे चेहर धोने पर त्वचा में लाली आती है और त्वचा चमकदार बनती है। तो आइए जानते हैं ठंडे पानी से मुंह धोने के फायदे-

ठंडे पानी से मुंह धोने के फायदे

झुर्रियों को दूर करे ठंडा पानी (Cold water to remove wrinkles) - वैसे तो सभी लोगों को चेहरा धोने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आपके चेहरे में झुर्रियां हैं, तो ठंडे पानी से चेहरे को जरूर धोएं। दरअसल, ठंडे पानी से चेहरा धोने पर स्किन की झुर्रियां कम होने में मदद मिलती है साथ ही ये फाइन लाइन्स को काफी हद तक कम भी कर सकती है।

चेहरे की सूजन में कारगर है ठंडा पानी (Cold water is effective in facial swelling) - कई लोगों के चेहरे पर सुबह उठते ही सूजन महसूस होती है। जिसके कारण उनका चेहरा सुबह सुबह बहुत सूजा लगता है। जो कि काफी देर तक वैसा ही बना रहता है। इसके उपाय के लिए आप सुबह उठते साथ ही चेहरे को ठंडे पानी से धोएं। ऐसा करने से ब्लड फ्लो बढ़ेगा और चेहरे की सूजन जल्द ही कम हो जाएगी।

फेस वॉश लगाएं और ठंडे पानी से मुंह धोए(Apply face wash and wash your face with cold water) - फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी भी गर्म या गुनगुने पानी का इस्तेमाल न करें। फेस वॉश लगाने पर ठंडे पानी का उपयोग करें। इससे चेहरा चमक उठेगा और डलनेस भी चली जाएगी।

त्वचा के पोर्स को करे बंद (Close the pores of the skin) - त्वचा के पोर्स का खुला रहना मतलब त्वचा में गंदगी जमना और धाग और पिंपल्स का होना। ऐसे में आप ठंडे पानी से चेहरे को धोएं। जिससे त्वचा के सारे पोर्स बंद होंगे और आप चेहरे पर पिंपल्स होने से बचा सकेंगे।

टैनिंग को करे कम (Reduce tanning) - टैनिंग की परेशानी हर मौसम में होती है। इससे निपटने के लिए आप लगातार ठंडे पानी से चेहरे को धोएं। इससे फेस टैनिंग को कम करने में बहुत मदद मिलती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

