अजवाइन का इस्तेमाल खाने में होता है और लोग इसका आनंद लेते हैं। ऐसा शायद ही कोई कच्चा खाना होगा जिसमें अजवाइन ना इस्तेमाल की जाती हो। पेट से जुड़ी हर चीज में इसका इस्तेमाल होता है। सेहत के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है लेकिन इसके स्वाद और महक के कारण कई लोग इसका सेवन नहीं करते हैं।

जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद की सेहत को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। पेट से जुड़ी समस्याओं के साथ साथ ये ऐसी कई समस्याओं को खत्म करने का माद्दा रखता है जिसके बारे में आपने बेहद कम ही सुना होगा। ये पेट की ग्रंथियों को सही स्तर पर रखता है और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाता है।

शरीर में कोई भी दिक्कत पेश आ रही हो तो आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको गैस की समस्या है तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आइए आपको अजवाइन के उन फायदों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। अगर आप इनकी शुरुआत कर देंगे तो आपको उससे लाभ होगा।

भुनी अजवाइन खाने के 5 फायदे: Bhuni Ajwain Khaane Ke 5 Fayde

पेट की बीमारियों से दिलाए छुटकारा: Get rid of stomach issues

पेट ही सेहत का केंद्र है। अगर इसको कोई दिक्कत होती है तो इसका सीधा अर्थ है कि आपको भी दिक्कत होगी। ऐसे में ये जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। आज कल के भोजन के कारण अजवाइन का इस्तेमाल होना ही चाहिए क्योंकि इसके बिना आपकी सेहत खराब हो जाएगी जो एक अच्छी बात नहीं है।

वजन घटाने में मददगार: Helps lose weight

वजन को कम करना ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे में अगर आपका वजन अधिक है तो आपको अपनी सेहत को दुरुस्त करने का प्रयास करना चाहिए। बढ़ा हुआ वजन बीमारियों को बुलाता है जो एक अच्छी बात नहीं है। इस बात का ध्यान रखें और अपने काम को बेहद सुचारु रूप से करें।

मसूड़ों की सूजन को करे दूर: reduces gum inflammation

मसूड़ों में सूजन होना एकदम आम है क्योंकि हमारे द्वारा खाया जा रहा भोजन कई विकारों से भरा हुआ होता है। ऐसे में अगर आप अपनी सेहत को ठीक रखते हैं और खुद का ध्यान रखते हैं तो आपके दांत भी ठीक रहेंगे और साथ ही मसूड़े भी। इसका ध्यान रखें और अपने मसूड़ों की सूजन को अजवाइन से दूर करें।

सर्दी जुखाम से राहत: Helps get rid of cough and cold

सर्दी जुखाम एक ऐसी दिक्कत है जिससे अमूमन लोग अनजाने में ही शिकार बन जाते हैं। सेहत एक ऐसी चीज है जिसपर ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है। अगर आप सर्दी जुखाम से परेशान रहते हैं तो आज ही भुनी हुई अजवाइन का सेवन करें। इससे आपको काफी लाभ होगा जो आपके लिए सही है।

डिलवरी के बाद भुनी हुई अजवाइन का पानी पीना लाभकारी: Drinking roasted ajwain water after delivery is good

Also Read

अजवाइन आपको ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे में जब आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो ये स्थिति डिलवरी के बाद और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। उस समय आपने एक जीवन को दुनिया में आने का मौका दिया है और इसके लिए काफी शक्ति की जरूरत पड़ती है। खुद तो रिचार्ज करने के लिए आपको इसका सेवन करना चाहिए।

(डिस्क्लेमर: प्रस्तुत लेख में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए है, इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह के रुप में नहीं लिया जा सकता। कोई भी स्टेप लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लें।)

Edited by Amit Shukla