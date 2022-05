पेट की जलन का 5 बेहतरीन इलाज - Pet ki Jalan ka 5 behtarin Ilaj

5 best remedies for stomach irritation in hindi: अनियमित खानपान की आदत के चलते पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। कई बार पेट में जलन की भी शिकायत हो जाती है। ये समस्या कई अन्य कारणों से भी हो सकती है लेकिन, कम पानी पीना, लगातार बैठे रहने से भी पेट में जलन और गैस की समस्या हो जाती है। पेट में दर्द के दर्जनों कारण हैं। हालांकि, अधिकांश पेट दर्द या जलन गंभीर नहीं होते हैं और ये जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसे हम कुछ घरेलू नुस्खों को अपना कर ठीक कर सकते हैं।

पेट की जलन का 5 बेहतरीन इलाज

अदरक (Ginger for Stomach Burning Problem)

प्राचीन काल से ही लोग अदरक को कई समस्याओं में इलाज के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दर्द से लेकर मतली तक हर में ये लाभकारी है। कई अध्ययनों में बताया गया है कि, पेट से जुड़ी समस्याओं में अदरक का उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पेट में हो रही जलन की समस्या दूर हो सकती है।

कैमोमाइल चाय (Chamomile tea for Stomach)

कैमोमाइल चाय में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो आपकी पेट में जलन की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। एक कप चाय पीना इसमें लाभकारी होगा। इसके साथ ये एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण आपके पेट की मांसपेशियों को आराम देने में मदद करते हैं, जिससे पेट दर्द की भी समस्या दूर हो जाती है।

पुदीना (Peppermint for Stomach Burning)

पुदीन पेट की समस्याओं के लिए रामबाण मानी जाती है। पुदीने की पत्तियों में मेन्थॉल एक प्राकृतिक एनाल्जेसिक जो दर्द निवारक है। ये मतली और पेट से जुड़ी अन्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करती है। पेट की जलन होने पर एक कप पुदीना चाय का सेवन करने से आराम मिल सकता है। या फिर इसके पत्तों को भी चबा सकते हैं।

सेब का सिरका (Apple cider vinegar)

पेट में जलन की समस्या होने पर एक चम्मच पानी में सेब का सिरका और शहद मिलाकर पीने से भी आराम मिलता है। सेब का सिरका पाचन से जुड़ी समस्याओं में लाभकारी माना गया है। पेट दर्द हो या जलन हर समस्या के आराम पहुंचाने का काम करेगा।

नींबू का रस, बेकिंग सोडा और पानी (lemon juice, baking soda, and water)

पेट में जलन होने पर एक चुटकी बेकिंग सोडा को पानी में डाल ले और इसमें नींबू का रस मिला लें। इससे आपके ये समस्या तो ठीक होगी ही साथ पाचन संबंधी समस्याओं से भी राहत मिलेगा। यह मिश्रण कार्बोनिक एसिड पैदा करता है, जो गैस और अपच को कम करने में मदद कर सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

