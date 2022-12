आप जानते हैं कि आपके बाल तकनीकी रूप से चोटिल नहीं हो सकते क्योंकि बाल मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। लेकिन फिर भी, आपने कई मौकों पर स्कैल्प की कोमलता का अनुभव किया होगा, खासकर पीरियड्स के दौरान जब आप अपने बालों को ज्यादा नहीं धोती हैं, या बहुत सारे उत्पादों का इस्तेमाल करती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस लेख के माध्यम हम आपकी जड़ों के दर्द के कारण बताने जा रहे हैं।

क्यों हो रहा है आपके बालों में दर्द? ये हो सकता है आपकी जड़ों के दर्द का कारण - Cause Of Your Root Pain In Hindi

ऑयली गंक से भरे रोमकूप इसके लिए जिम्मेदार हैं (Oily gunk clogged pores are to blame)

सीबम-संचय रोम छिद्रों को फुला देता है। मूल रूप से, इसका मतलब यह है कि यदि आपकी खोपड़ी तैलीय है या आपने अपने बाल नहीं धोए हैं तो आपके बालों के रोम तेल, कंडीशनिंग उत्पादों, गंदगी और इस तरह के अन्य गंदगी से भर जाते हैं। तो, कूप के आस-पास का क्षेत्र ऐसे पदार्थों के संचय के कारण फैलता है, जिनमें से सबसे आम सीबम है। एर्गो, जिस तरह से आपके चेहरे पर रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, उसी तरह आपके बालों में भी हो सकता है।

आप बहुत अधिक कठोर या सिर की त्वचा को बंद करने वाले उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं (Using too many harsh or scalp-clogging products)

जब आपके स्कैल्प की बात आती है तो संतुलन महत्वपूर्ण होता है, इसका मतलब है कि बहुत अधिक अल्कोहल युक्त, कठोर और सूखे शैंपू नहीं हैं, और बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग उत्पाद नहीं हैं जो आपके स्कैल्प को ग्रीस की फिल्म से कोट करने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कठोर उत्पाद अतिरिक्त तेल उत्पादन को ट्रिगर करते हैं, और मॉइस्चराइजिंग उत्पाद रोम छिद्रों को बंद कर देते हैं। सुनिश्चित करें कि आप बालों के तेल को अच्छी तरह से धो लें, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि आप एक हल्के और कोमल शैम्पू का उपयोग कर रहे हैं जो आपकी खोपड़ी को इतना सूखा नहीं कर रहा है कि यह अतिरिक्त सीबम के साथ खत्म हो जाए। ओह, और उस लीव-इन कंडीशनर, उस ड्राई शैम्पू और उन सभी हेयर स्प्रे को छोड़ दें।

कीटाणुओं से कभी कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए शैम्पू करना न छोड़ें! (Don’t skip shampooing)

जब आपके कूप में तरल वसा का एक पूल होता है, तो बैक्टीरिया वहाँ प्रजनन के लिए तैरता हुआ आता है, वसा-प्रेमी कवक से जुड़ जाता है। ये कीटाणु संक्रमण का कारण बन सकते हैं, और ऐसा होने में वास्तव में इतना समय नहीं लगता है, इसलिए भले ही आप नियमित रूप से बाल धोने वाले हों, शैम्पू छोड़ने के तीन दिनों के कारण यह हो सकता है। अब, यद्यपि अधिकांश अन्य संक्रमणों जैसे फ्लू या पीलिया के रूप में बड़े नहीं होते हैं, फिर भी यह दर्द पैदा करने के लिए पर्याप्त तीव्र सूजन को ट्रिगर करता है। अनिवार्य रूप से एक प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, हमारे रक्त में रोगाणु से लड़ने वाले रसायन, जो तब संक्रमण के क्षेत्र में खींचे जाते हैं, एक दुष्प्रभाव के रूप में दर्द का कारण बनते हैं। चूंकि हमारे बालों के रोम अधिक तंत्रिका अंत के साथ पंक्तिबद्ध होते हैं, और शरीर के अधिकांश अन्य हिस्सों की तुलना में सिर पर अधिक रोम होते हैं, दर्द अधिक स्पष्ट होता है। इसलिए हमारे बालों में दर्द होता है।

दो दिनों तक अपने बालों को न धोने के बाद आपने जो टॉप नॉट बनाया है, वह इस मुद्दे में क्यों योगदान दे रहा है (Why that top knot you made after not washing your hair for two days is contributing to the issue)

कोमल और दर्दनाक जड़ें तब अधिक ध्यान देने योग्य होती हैं जब आप बालों को जड़ से हटाते हैं, इसे ब्रश करते समय, इसे दूसरी तरफ फ़्लिप करते समय, या इसे पोनीटेल में खींचते समय करें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले से ही सूजन वाले रोमकूपों को खींचने और खींचने से और अधिक जलन होती है। इसलिए, टाइट पोनीटेल, हाई टॉप-नॉट्स, और रबर हेयर-टाई का अधिक उपयोग जो घर्षण का कारण बनता है और जिसके परिणामस्वरूप बाल उलझ जाते हैं, समस्या को और भी बदतर बना देते हैं।

कई बार इसका संबंध माइग्रेन से भी हो सकता है (Sometimes it can also be related to migraines)

'बालों में दर्द' का हर उदाहरण सिर की समस्याओं से संबंधित नहीं होता है। खासकर माइग्रेन से ग्रस्त लोगों में यह आम है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes