थायराइड के कारण, लक्षण और 5 घरेलू उपचार - Causes, Symptoms And Home Remedies Of Thyroid

थाइरोइड (Thyroid) किसी बीमारी का नाम नहीं बल्कि यही आपके गले में मौजूद ग्रंथि (gland) को कहा जाता है। यह देखने में तितली के आकार की होती है। थाइरोइड ग्लैंड ही शरीर की कई ज़रूरी एक्टिविटी पर नियंत्रण रखती है। यह हमारे शरीर के लिए, भोजन को एनर्जी में बदलने का काम करती है। थायराइड रोग के कई अलग-अलग प्रकार हैं, जिनमें हाइपरथायरायडिज्म (hyperthyroidism), हाइपोथायरायडिज्म (hypothyroidism), थायरॉयडिटिस (thyroiditis) और हाशिमोटो का थायरॉयडिटिस (Hashimoto's thyroiditis) शामिल हैं। आपको बता दे कि, थाइरोइड ग्लैंड ही शरीर में थाइरोइड हॉर्मोन पैदा करता है जो मेटाबोलिज्म को नियंत्रित करने में मददगार है। थायराइड रोग एक चिकित्सा स्थिति के लिए एक सामान्य शब्द है जो आपके थायरॉयड को सही मात्रा में हार्मोन बनाने से रोकता है। इस लेख में थाइरोइड के कारण, लक्षण और घरेलू उपचार (Causes, Symptoms And Home Remedies Of Thyroid) बताये गए हैं।

थायराइड के कारण, लक्षण और 5 घरेलू उपचार

थायराइड के कारण : Causes Of Thyroid In Hindi

- गोइटर होने के कारण,

- 30 साल से अधिक उम्र होने पर,

- टाइप 1 डायबिटीज या अन्य ऑटोइम्यून डिजीज का इतिहास होने पर,

- गर्भपात, बच्चे का समय से पहले पूर्व जन्म या बांझपन की समस्या होने पर,

- ऑटोइम्यून थायराइड रोग या थायरायड रोग का पारिवारिक इतिहास होने पर,

- टाइप 2 डायबिटीज,

- पुरषो से अधिक महिलाओं को इसका खतरा ज्यादा होता है,

- गलत खान-पान, जैसे अधिक तला हुआ खाने से,

- बढ़ता वजन या मोटापा होने से थाइरोइड होने का खतरा बढ़ सकता है।

थायराइड के लक्षण : Symptoms Of Thyroid In Hindi

- कब्ज,

- थकावट या तनाव,

- रूखी-शुष्क त्वचा,

- वजन का एकदम बढ़ना या कम हो जाना,

- पसीना कम आना,

- ह्रदय गति का धीमा होना,

- हाई ब्लड प्रेशर,

- आर्थराइटिस के लक्षण होने पर,

- पतले और रूखे-बेजान बाल हो जाना,

- याददाश्त पर प्रभाव पढ़ने पर,

- अनियमित मासिक धर्म,

- मांसपेशियों में दर्द होने पर,

- चेहरे पर फुलवात दिखने पर,

- समय से पहले बालों का सफेद होने पर अपने थाइरोइड की जांच करवाए।

थायराइड के घरेलू उपचार : Home Remedies For Thyroid In Hindi

1. घर पर बना खाना ही खाएं। बाहर का जंक फ़ूड का सेवन ना करें।

2. प्रतिदिन व्यायाम या योग ज़रूर से करें।

3. खाना धीरे-धीरे चबाकर खाएं।

4. फाइबर, विटामिन और मिनरल युक्त भोजन - हरी-सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स आदि का सेवन करें।

5. थाइरोइड की बीमारी लाइफस्टाइल में बदलाव लाने से सही हो सकती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

