विटामिन C की कमी से होने वाले 5 रोग और उनके 5 उपाय - Vitamin C Ki Kami Se Hone Wale 5 Rog Aur Unke 5 Upay

अन्य विटामिन जैसे विटामिन C शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। विटामिन C एक आवश्यक पोषक तत्व है जिसे डेफिशियेंसी को रोकने के लिए नियमित रूप से सेवन किया जाना चाहिए। विटामिन C की कमी शरीर को कई तरह से प्रभावित करता है। हड्डियों से लेकर बालों तक विटामिन C की आवश्यकता होती है। आपको बता दे कि, विटामिन C की कमी से गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। इस लेख के माध्यम से विटामिन C की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं और इस कमी को पूरे करने के उपाय बताये गए हैं।

विटामिन C की कमी से होने वाले 5 रोग और उनके 5 उपाय

विटामिन C की कमी से होने वाले रोग : Vitamin C Deficiency Diseases In Hindi

1. एनीमिया (Anemia)

विटामिन C की कमी से खून की कमी भी हो सकती है। एनीमिया की बीमारी में शरीर में खून की कमी हो सकती है।

2. रूखी त्वचा और बढ़ती उम्र के लक्षण जल्दी दिखना (Dry skin and early signs of aging)

विटामिन C की कमी होने पर त्वचा पर रूखापन महसूस होता है और बढ़ती उम्र के लक्षण जैसे झुर्रियां उम्र से पहले दिखने लगती हैं।

3. घाव भरने में लंबा समय लगना (Takes a long time to heal)

यदि कोई घाव या चोट लगी हो और उसे भरने में समय लगे तो यह विटामिन C की कमी का लक्षण हो सकता है।

4. वजन का बढ़ना (Weight gain)

डाइटिंग के बावजूद वजन कम ना हो पाना विटामिन C की कमी का लक्षण है।

5. स्कर्वी (Scurvy)

शरीर में विटामिन C की कमी होने पर स्कर्वी रोग होने कि संभावना बढ़ सकती है। स्कर्वी में कमजोरी, थकान, जोड़ो में दर्द, कमजोर नाखून व दांत और बाल झड़ने की समस्या होती है।

विटामिन C की कमी के उपाय : Remedies for Vitamin C Deficiency In Hindi

विटामिन C की कमी होने पर इन निम्न चीज़ों का सेवन करना शुरू कर लें।

1. सिट्रस फ्रूट्स (Citrus fruits)

हमारे शरीर को प्रतिदिन 40 mg विटामिन C की आवश्यकता होती है। विटामिन C प्रतिरक्षा के लिए बहुत अच्छा है और स्वस्थ कोलेजन गठन-हमारी त्वचा और हड्डियों के ढांचे के लिए आवश्यक है। विटामिन C की कमी होने पर सिट्रस फ्रूट्स (संतरा, मौसंबी, नींबू आदि) का सेवन करें।

2. पपीता (Papaya)

पपीता कैरोटीन, फ्लेवोनोइड्स और विटामिन C जैसे एंटी-ऑक्सीडेंट पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पपीते को सलाद या जूस के रूप में सेवन किया जाता है।

3. टमाटर (Tomato)

टमाटर विटामिन A और विटामिन C का एक अच्छा स्रोत हैं और यह दो तत्व शरीर को हमारे खून में हानिकारक मुक्त कणों से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। शरीर में विटामिन C को अवशोषित करने के लिए, उन्हें खाने की जरूरत है, इसलिए हम अपने दैनिक खाने में टमाटर को शामिल करते हैं।

4. ब्रॉकली (Broccoli)

ब्रोकली में विटामिन C भी अच्छी मात्रा में होता है, 100 ग्राम ब्रोकली में 89 ग्राम विटामिन C जितना होता है। इसको सलाद के रूप में भी खाया जाता है।

5. स्ट्रॉबेरी (Strawberry)

स्ट्रॉबेरी ना केवल एंटी-ऑक्सिडेंट में समृद्ध हैं बल्कि विटामिन C का भी एक अच्छा स्रोत हैं। स्ट्रॉबेरी की विटामिन C सामग्री संतरे से थोड़ी अधिक है। आप स्मूथी और जूस के जरिए स्ट्रॉबेरी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Vineeta Kumar