सेब का सिरका (Apple cider vinegar) कुचले हुए सेब से बना किण्वित (fermented) रस है। इसमें एसिटिक एसिड (acetic acid) और विटामिन C और B विटामिन जैसे पोषक तत्व होते हैं। यह वजन कम करने से लेकर इम्युनिटी को बढ़ाव देने तक आपकी सहायता कर सकता है। इसका सेवन पानी में मिलाकर, सलाद पर ड्रेसिंग के रूप में, सूप आदि में मिलाकर किया जा सकता है। यह लेख आपको सेब के सिरके से जुड़े 5 स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताएगा।

इम्युनिटी को बढ़ाए सेब का सिरका, जानिए 5 स्वास्थ्य लाभ - Health Benefits Of Apple Cider Vinegar In Hindi

1. वजन घटाने में मददगार (Helpful in weight loss)

सेब के सिरके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी भूख को शांत करने की क्षमता रखता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि खाने से पहले सेब के सिरके का सेवन करने से भूख कम हो सकती है। यदि आप इसे उच्च कार्ब वाले भोजन के साथ पीते हैं, तो यह आपको भरा हुआ महसूस करा सकता है जिसके कारण वजन घटाया जा सकता है।

2. हृदय स्वास्थ्य में सुधार करे (Improves heart health)

सेब का सिरका कोलेस्ट्रॉल (cholesterol) और ट्राइग्लिसराइड (triglyceride) के स्तर को कम कर सकता है। यह आपको हृदय-स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है। इसका प्राथमिक कारण एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर गुण हैं। सेब के सिरके में एंटीऑक्सिडेंट क्लोरोजेनिक एसिड होता है जो LDL (खराब) कोलेस्ट्रॉल कणों को ऑक्सीकरण से रोकता है। यह हृदय रोग के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करता है, जो हृदय संबंधी समस्याओं के लिए एक अन्य जोखिम कारक है।

3. पेट की परेशानी दूर करे (Relieves stomach problems)

यदि आप एक भारी भोजन करने की योजना बना रहे हैं जो आपके पेट को परेशान कर सकता है, तो भोजन से आधे घंटे पहले एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर पिएं। यह सिरका एसिड रिफ्लक्स (acid reflux) को रोकता है और इसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो बैक्टीरिया के संक्रमण से लड़ सकते हैं। इसमें पेक्टिन (pectin) भी होता है, जो आंतों की ऐंठन को शांत करता है।

4. गले की खराश को शांत करे (Soothes sore throat)

यह अदरक या शहद के रूप में प्रशंसित नहीं है, लेकिन समर्थक गले की जलन को दूर करने के लिए सेब के सिरके को लाभदायक मानते हैं। एक चौथाई कप में बराबर मात्रा में गर्म पानी मिलाएं और दिन में कई बार गरारे करें या एक कप गर्म पानी में सेब के सिरके और शहद की एक चुटकी लें। सेब के सिरके के गुण गले को राहत देने में मदद करते हैं और गले की खराश को शांत कर सकते हैं।

5. त्वचा की चमक पाने में मदद करे (Help to get glowing skin)

त्वचा की स्वस्थ चमक के लिए बस इसे अपने चेहरे पर कॉटन बॉल से थपथपाएं। प्राकृतिक अल्फा-हाइड्रॉक्सी एसिड (alpha-hydroxy acids) और एसिटिक एसिड (acetic acid) परिसंचरण को उत्तेजित करते हैं, पोर्स को बंद करते हैं और मुँहासे को रोकते हैं। इसके अलावा, यह ब्लेमिशेस (blemishes), शुष्क त्वचा (dry skin), सोरायसिस (psoriasis) और एक्जिमा (eczema) के प्रभाव को भी कम करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Vineeta Kumar