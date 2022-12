Flax (Linum usitatissimum) एक वार्षिक जड़ी बूटी है। अलसी आवश्यक फैटी एसिड और कार्बनिक अम्ल का एक अच्छा स्रोत है। यह डाइट्री फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सिडेंट, विटामिन E, K, C, B1, B3, B5 और B6 का भी एक समृद्ध स्रोत है। अलसी मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, जिंक और कुछ मात्रा में सोडियम जैसे मिनरल का भी उतना ही अच्छा स्रोत पाया जाता है। अलसी को इसके एंटीऑक्सीडेंट और कोशिका पुनर्जीवन गुणों के लिए अध्ययन किया जाता है। इसका उपयोग आठ सौ से अधिक दशकों से एक दवा के रूप में किया जाता रहा है। विभिन्न महामारी विज्ञान और नैदानिक अध्ययनों ने यह स्पष्ट किया है कि अलसी के जैव सक्रिय घटकों में स्ट्रोक, मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर आदि जैसी कई स्थितियों को सीमित करने की क्षमता है। अलसी के बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं।

ओमेगा-3, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर हैं ये बीज, जानिए तीसी के फायदे - Health Benefits Of Flaxseeds In Hindi

1. वजन घटाने में मदद मिल सकती है (May help with weight loss)

क्योंकि अलसी का भोजन फाइबर से भरा होता है, उन्हें अपने भोजन में शामिल करने से आपको भरने में मदद मिलती है। फाइबर पाचन को धीमा करता है (और पाचन तंत्र को एक शानदार स्वस्थ कसरत देता है) और स्नैक्स के लिए लालसा को कम करता है।

2. ब्लड शुगर कम कर सकता है (Can lower blood sugar)

अध्ययनों से पता चलता है कि अघुलनशील फाइबर, जैसे अलसी में पाया जाता है, रक्तप्रवाह में चीनी की रिहाई को धीमा कर देता है। एक अध्ययन में दही के साथ अलसी के बीजों को मिलाया गया है, जो कि बीजों को अपने आहार में शामिल करने का एक शानदार तरीका है।

3. कोलेस्ट्रॉल में सुधार कर सकता है (Can improve cholesterol)

कोई भी यह सुनना पसंद नहीं करता है कि उनके पास उच्च कोलेस्ट्रॉल है। एक अध्ययन में जहां प्रतिभागियों ने रोजाना 3 बड़े चम्मच अलसी के पाउडर का सेवन किया, उनमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हुआ। इसे साफ खाने और व्यायाम के साथ मिलाएं और आप पूरी तरह तैयार हो जाएंगे! ध्यान रखें कि हर कोई हर दिन 3 बड़े चम्मच बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस मात्रा तक धीरे-धीरे कार्य करें और देखें कि आपका पाचन तंत्र इसे कैसे लेता है।

4. फाइबर में अधिक (High in fiber)

फाइबर आपके लिए बहुत अच्छा होता है! फाइबर को आपकी आंतों के लिए टूथब्रश की तरह वर्णित किया गया है, जैसे-जैसे यह आगे बढ़ता है, ब्रश करता जाता है जिससे पेट साफ़ रहता है। आंत के स्वास्थ्य के लिए फाइबर आवश्यक है, इसलिए हर दिन पर्याप्त मात्रा में खाना सुनिश्चित करें।

5. ओमेगा-3 में उच्च (High in omega-3)

हम सभी ओमेगा -3 और हेल्दी फैट्स के लाभों को जानते हैं। शरीर को फैट की आवश्यकता होती है, दोस्तों, इसलिए अलसी के भोजन को एक स्रोत के रूप में देखना समझ में आता है। अलसी में मौजूद ALA फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल के निर्माण से लड़ते हैं और दिल को स्वस्थ रखते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

