गोरखमुंडी से होने वाले 5 स्वास्थ्य लाभ - Gorakmundi Se Hone Wale 5 Swasthy Labh

गोरखमुंडी (Gorakhmundi) एक प्रकार का फल है, यह स्वाद में कड़वा और तीखा होता है लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ अनेक होते हैं। इसके फल और फूल दोनों ही औषधीय गुणों से भरपूर हैं। यह रोगप्रतिरोधक क्षमता को बढ़ता है व एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुणों से भरपूर होता है। आइये इस लेख के माध्यम से गोरखमुंडी के फायदों और स्वास्थ्य लाभ (Health benefits of Gorakhmundi) को जाने।

गोरखमुंडी से होने वाले 5 स्वास्थ्य लाभ

1. थाइरोइड में दिलाए लाभ (benefits in thyroid)

थाइरोइड की समस्या होने पर गोरखमुंडी का उपयोग फायदेमंद होता है। उपयोग के लिए - गोरखमुंडी को पीसकर गले में मौजूद थाइरोइड ग्लैंड को राहत पहुंचने के लिए गले पर लेप लगाएं, इससे थायरॉयड ग्रंथी में होने वाली सूजन में लाभ मिलते हैं।

2. खांसी का इलाज करे (treats dry cough)

गोरखमुंडी की जड़ का इस्तेमाल खांसी की दवा के रूप में भी किया जाता है। उपयोग के लिए - 1 से 2 ग्राम गोरखमुंडी की जड़ का चूर्ण को शहद के साथ मिला लें। यह मिश्रण के सेवन से सुखी खांसी में आराम मिलता है। या फिर इसकी पत्तियों का रस निकाल कर, 5ml रस को दूध में उबालें और चीनी मिलाकर पिएं। यह उपाय भी खांसी की समस्या में लाभ देगा।

3. टीबी रोग के उपचार के लिए फायदेमंद (Beneficial for the treatment of TB disease)

गोरखमुंडी में मौजूद औषधीय गुण टीबी जैसी बीमारी की शुरुवाती अवस्था में मददगार है। उपचार के रूप में उपयोग करने के लिए, गोरखमुंडी, मिश्री, कोकली द्रव्यों को दूध में उबालें और छान कर सेवन करें। इसके सेवन से खांसी, बुखार, जलन और टीबी के शुरुवाती लक्षणों में आराम मिलता है।

4. हृदय स्वास्थ्य के लिए (Good for heart health)

गोरखमुंडी के सेवन से हृदय रोग का ख़तरा कम हो सकता है। यह सीने में दर्द और चुभन की समस्या ठीक कर सकता है। उपयोग के लिए - आयुर्वेद के अनुसार, गोरखमुंडी के फलों का रस हृदय व आँखों की रक्षा के लिए अच्छा माना जाता है। प्रतिदिन 15 ml काढ़ा लेने से फायदे होते हैं। इस दौरान गर्म और खट्टी चीजों से बचना चाहिए।

5. जलन और सूजन के इलाज के लिए (To treat irritation and inflammation)

गोरखमुंडी का प्रयोग दवा के रूप में जलन और सूजन की समस्या में आराम दिलाता है। उपयोग के लिए, 10 ग्राम गोरखमुंडी फल और सेंधा नमक को 3 लीटर पानी में मिलाकर काढ़ा बनाएं और सेवन करें। प्रतिदिन सुबह सेवन करने से फायदे होंगे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

