शंख भस्म के 5 स्वास्थ्य लाभ - Shankh Bhasm Ke 5 Swasthy Labh

शंख भस्म (Sea shell) एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका उपयोग एसिड रिफ्लक्स (Acid Reflux) जैसी स्थितियों को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, जिसे गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD) भी कहा जाता है। इसमें एंटासिड गुण होते हैं जो सीने में जलन और सीने में दर्द जैसे लक्षणों से राहत दिलाते हैं। शंख (Conch) का उल्लेख रसशास्त्र में सुधा वर्ग (कैल्शियम समूह) श्रेणी के तहत मिनरल के रूप में किया गया है। शंख भस्म आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा दैनिक अभ्यास में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण भस्मों में से एक है। शंख भस्म अपने कई गुणों के कारण अपच, पेट फूलना और पेट दर्द में, दस्त, मतली, और उल्टी, डकार और गैस्ट्र्रिटिस में सहायता प्रदान करता है। कुछ डॉक्टर्स कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में इसके उपयोग का भी सुझाव देते हैं। इस लेख में शंख भस्म के स्वास्थ्य लाभ (health benefits of conch bhasma) बताये गए हैं।

शंख भस्म के 5 स्वास्थ्य लाभ

1. आर्थराइटिस में आराम दिलाए (Give relief in arthritis)

शंख भस्म में कैल्शियम कि अच्छी मात्रा मौजूद होती है, ऐसे में जोड़ो के दर्द और आर्थराइटिस में शंख भस्म के सेवन से आराम मिल सकता है। यह कोलेजन का भी स्रोत होता है जो त्वचा और अन्य सेल्स के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकता है।

2. रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करे (Help in the formation of red blood cells)

शंख भस्म में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पायी जाती है। विटामिन B12 की मदद से रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद मिलती है। विटामिन B12 से आपकी यादाश्शत और दिनभर एनर्जी बनाए रखने में सहायता मिलती है।

3. एनीमिया (Treats Anemia)

शंख भस्म में आयरन कि मात्रा भी अधिक होती है। शंख भस्म से एनीमिया जैसी बीमारी ठीक हो सकती है। यह शरीर के मेटाबोलिज्म को भी बढ़ावा देता है। खासकर महिलाओं में आयरन कि कमी अधिक होती है, शंखभस्म का सेवन ऐसे में लाभदायक होता है।

4. ब्लड प्रेशर नियंत्रित करे (Controls High Blood Pressure)

उच्च ब्लड प्रेशर खतरनाक माना जाता है। इससे बचाव के लिए सही मात्रा में शंखभस्म का सेवन करने से लाभ मिलेंगे। आपको बता दें कि, शकरकंद, दाल और अन्य सब्जियों के मुताबित अधिक पोटैशियम पाया जाता है। शरीर में पोटैशियम कि सही मात्रा होने पर हाई ब्लड प्रेशर कि समस्या से बचाव हो सकता यही।

5. हार्ट के लिए फायदेमंद (Beneficial for Heart)

शंखभस्म में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हृदय स्वास्थ्य के लिए यह अच्छा माना जाता है। शंख भस्म के सेवन से ब्लड वेसल्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है। यह तनाव और स्ट्रेस के लक्षणों को भी बेअसर करने में मददगार है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far