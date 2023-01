मुलेठी का उपयोग बहुत समय से चला आ रहा है। आर्युवेद में भी मुलेठी को बहुत तरीके से उपयोग में लिया जाता है। इसको सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए खाया जाता है। साथ ही मुलेठी कैल्शियम, ग्लिसराइजिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक और प्रोटीन आदि पोषक तत्वों से भरपूर होती है। देखने में ये एकदम लकड़ी जैसी होती है। लेकिन स्वाद में ये मीठी होती है। गले में दर्द, खराश, कफ, खांसी की समस्या हो, तो आप मुलेठी का टुकड़ा मुंह में रखकर इसका रस निगल लें। इसके अलावा मुलेठी को पानी में उबालकर सेवन करने से भी काफी आराम मिलता है। इसके अलावा मुलेठी त्वचा के लिए भी बेहद उपयोगी होती है और वो कैसे जानेंगे आगे हम इस लेख में-

त्वचा के लिए मुलेठी के चमत्कारी फायदे - 5 Miraculous benefits of Mulethi for skin in hindi

टैनिंग में काम आए मुलेठी (Licorice useful in tanning) - मुलेठी का उपयोग खाने में तो सभी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि किसी को शरीर के किसी भी हिस्से में टैनिंग हो गई है, तो उसमें मुलेठी कितनी ज्यादा कारगर हो सकती है। जी हां यदि आप मुलेठी से तैयार किया गया फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं, तो आप टैनिंग से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपके 3 चम्मच मुलेठी का पाउडर, 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच गुलाब जल मिलाकर एक पेस्ट तैयार करना होगा। इसके बाद इस पेस्ट को टैनिंग वाली जगह पर लगाएँ। सूखने तक इसे छोड़ दें और फिर इसको ठंडे पानी से धोएं। आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।

मुंहासों से दिलाए मुक्ति (Get rid of pimples) - कई बार कुछ लोगों में चेहरे पर बहुत ज्यादा मुंहासों को देखा गया है। जिसके कारण बहुत परेशानी भी होती है। इसके उपचार के लिए आप मुलेठी का पेस्ट बनाकर लगाएं, आपके मुंहासों की समस्या कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी।

पेस्ट बनाने की विधि - मुलेठी पाउडर, गुलाब जल, हल्दी, दूध इन सभी को मिलाकर पेस्ट बनाकर चेहरे पर सूखने तक लगाएं। आपको मुंहासों में बहुत आराम मिलेगा।

पिगमेंटेशन की समस्या को करे कम (Reduce the problem of pigmentation) - मुलेठी में मौजूद एंटी टायरोसिनेस पिगमेंटेशन की समस्या को कम कर सकता है। इसके लिए ऊपर बताए गए उपाय को अपनाएँ। मुलेठी पाउडर में शहद और गुलाब जल को मिलाकर चेहरे पर लगाएँ। सूखने के बाद नार्मल पानी से धोएं। इससे चेहरे की पिगमेंटेशन की समस्या को ठीक करने में मदद मिलती है।

चेहरे में आएगी शाइन (Shine will come on the face) - मुलेठी के उपयोग से चेहरे का रूखापन खत्म होता है। साथ ही चेहरा चमकने लगता है। इसके लिए आपको दूध में मुलेठी का पाउडर मिलाकर चेहरे पर लगाना होगा। इसका इस्तेमाल नियमित तौर पर किया जाना चाहिए।

मॉइस्चराइजर का काम करे मुलेठी (Mulethi works as a moisturizer) त्वचा के लिए मुलेठी पाउडर मॉइस्चराइजर के रूप में भी काम कर सकता है। एक शोध अनुसार, मुलेठी का एथनॉलिक अर्क त्वचा को हाइड्रेट करने में मदद करता है। इससे त्वचा को नमी मिल सकती है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि मुलेठी पाउडर त्वचा को मॉइस्चराइज करने में सहायक हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

