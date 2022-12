बाहरी स्किन केयर (skin care) करना पिग्मेंटेड त्वचा (जैसे डार्क पैच और धब्बे) से निपटने में मदद कर सकती है। ऐसी समस्याओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका प्राकृतिक अवयवों से उपचार है। इस लेख में आप ब्यूटी एक्सपर्ट द्वारा सुझाए गए कुछ प्राकृतिक उपचार (natural remedies) को जानेंगे।

पिग्मेंटेशन और डार्क स्पॉट कम करने के लिए अपनाएं ये 5 प्राकृतिक घरेलू उपचार - 5 Natural Home Remedies To Reduce Pigmentation And Dark Spots In Hindi

1. ऐसे उत्पादों पर विचार करें जो विटामिन सी से भरपूर हों (Consider products that are rich in Vitamin C)

नींबू का रस, ब्रोकली, आलू, टमाटर आदि जैसे तत्व विटामिन C से भरपूर होते हैं और त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करते हैं। ये पिगमेंटेशन के इलाज और डार्क स्पॉट्स को कम करने में बहुत प्रभावी हैं।

2. एलोवेरा आज़माएं (For pigmentation & dark spots)

यदि आप मुंहासों के निशान के कारण छोड़े गए काले धब्बों से जूझ रहे हैं, तो एलोवेरा एक ऐसी चीज है जिसकी आपको त्वचा की देखभाल के घरेलू उपचारों की सूची में आवश्यकता है। सोने से ठीक पहले डार्क स्पॉट्स पर शुद्ध एलोवेरा जेल लगाएं और सुबह धो लें। आप इसे रोजाना दोहरा सकते हैं।

3. हल्दी पिगमेंटेशन को कम करती है और त्वचा में निखार लाती है (Reduces pigmentation and brightens skin)

हल्दी भारत में लगभग हर घर में उपलब्ध है और प्राचीन काल से त्वचा देखभाल सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है। हल्दी में दही और बेसन मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे प्रभावित क्षेत्रों पर लगाएं और गुनगुने पानी से धो लें।

4. ग्रीन टी का अर्क मददगार हो सकता है (Green tea extract can be helpful)

ग्रीन टी के अर्क का उपयोग न केवल पिगमेंटेशन के इलाज में मदद कर सकता है बल्कि आंखों के नीचे काले घेरे को कम करने में भी मदद कर सकता है। ग्रीन टी बैग को उबले हुए पानी में डाल दें। 2 से 3 मिनट बाद निकाल कर ठंडा होने दें। डार्क पैच पर लगाएं।

5. सेब का सिरका लगाएं (Apply Apple cider vinegar)

एप्पल साइडर विनेगर में ऐसे गुण होते हैं जो पिगमेंटेशन को हल्का कर सकते हैं और डार्क स्पॉट्स को दूर कर सकते हैं। इसे बराबर मात्रा में पानी मिलाकर घोल लें। इसे काले धब्बों पर लगाएं और दो से तीन मिनट के लिए छोड़ दें। इस प्राकृतिक उपाय से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

