रात के समय त्वचा की देखभाल (skincare) उतनी ही जरूरी है जितनी सुबह (morning routine) की। हम में से अधिकांश लोग दिन में बिजी रहने, देर रात तक काम आदि के कारण रात के समय स्किन केयर पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। त्वचा के लिए यह हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यदि आप भी अपनी त्वचा की देखभाल करना चाहती हैं तो आपको भी इस पर विचार करना चाहिए। हमारे द्वारा यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपकी त्वचा के स्वास्थ्य में भारी बदलाव ला सकते हैं। आइये उनके बारे में कुछ तथ्यों को जाने।

आपकी त्वचा पर लाए एक बड़ा अंतर, अपनाएं ये 5 नाइट स्किनकेयर टिप्स - 5 Night Skincare Tips For A Better Looking Skin In Hindi

सोते समय मेकअप उतारना ना भूलें (Don't forget to take off your makeup while sleeping)

मेकअप लगाकर सोने से अनेक स्किन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जैसे रोम छिद्र (pores) बंद होना, दाने निकलना (pimples) और रूखापन (skin dryness)। सभी मेकअप को हटाने के लिए माइल्ड क्लीन्ज़र का इस्तेमाल करें और त्वचा को मेकअप और अन्य अशुद्धियों (impurities) से मुक्त रखें।

नेचुरल क्लींजर का उपयोग करें (Use natural cleanser)

त्वचा के मेकअप को ठीक से हटाने के लिए नेचुरल माइल्ड क्लीन्ज़र का इस्तेमाल करें। सिंथेटिक मेकअप रिमूवर (synthetic makeup remover) आपकी त्वचा को रखा (dry) छोड़ सकता है और त्वचा के सभी नेचुरल तेलों को हटा देता है।

फेस मास्क (Face mask)

यदि आपके पास रात का समय है, तो अपनी दिनचर्या में फेस मास्क को शामिल करना सुबह त्वचा को स्वस्थ दिखाने का एक शानदार तरीका होगा। फेस मास्क का उपयोग करना बेहद फायदेमंद होता है क्योंकि यह आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो ला सकता है। फेस मास्क आपकी त्वचा को हाइड्रेट रखता है और इसे चमकदार और युवा दिखाता है।

अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज़ करें (Moisturize your skin)

कुछ लोग स्किन केयर में मॉइस्चराइजिंग रूटीन छोड़ देते हैं। सोते समय आप खुदको मॉइस्चराइज़ करना ना भोले, क्योंकि इससे झुर्रियां (wrinkles) और महीन रेखाएं (fine lines) हो सकती हैं। एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का उपयोग करें जो त्वचा के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रख सके। यह सुस्त और थकी हुई त्वचा को रो सकता है।

अच्छे से नींद लें (Sleep well)

समय की कमी या स्ट्रेस के कारण हम अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। लेकिन अच्छी नींद लेना सबसे ज़रूरी चीजों में से एक है जो आप अपनी स्किनकेयर रूटीन को बनाए रखने और लंबे समय तक स्वस्थ त्वचा पाने के लिए कर सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes