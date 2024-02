वैसे जब किसी व्यक्ति को बार-बार पेशाब (Urine) आता है, उसके पीछे ज्यादा पानी पीना होता है। लेकिन कई बार ठंड के मौसम में भी ऐसा हो जाता है। कुछ लोगों को हर मौसम में बार बार पेशाब आता है, यह किसी मेडकिल कंडीशन की वजह से हो सकता है। लेकिन कई लोगों को सिर्फ सर्दियों में बार बार पेशान आने की समस्या का सामना करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं व्यक्ति को सर्दियों के मौसम में बार-बार पेशाब क्यों आता है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। (Frequent Urination in Winter Causes in Hindi)

सर्दियों में बार बार पेशाब क्यों आता है?- Frequent Urination in Winter Causes in Hindi

रक्त प्रवाह के बढ़ने की वजह से -

अक्सर लोगों को सर्दियों के मौसम में बार-बार पेशाब आने के पीछे शरीर में रक्त प्रवाह (Blood Flow) के बढ़ने से होता है। दरअसल, व्यक्ति के शरीर को 36-37 डिग्री तापमान में रहने की आदत होती है। लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है तो तापमान में भी गिरावट आने लगती है। जिसकी वजह से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने लगती है। जिसकी वजह से व्यक्ति के अंगों में रक्त का प्रवाह बढ़ने लगता है। इस स्थिति में, जब रक्त किडनी समेत अन्य जरूरी अंगों तक जाता है, तो किडनी फिल्टर करने में अधिक समय लग सकता है। ऐसे में आपको बार बार पेशाब आने का अनुभव हो सकता है।

पसीना कम आना -

बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जिनको अधिक पानी पीने के बाद भी कम मात्रा में पसीना (Sweating) आता है। ऐसे में सर्दी के मौसम में जब व्यक्ति अधिक पानी पीता है, तो पेशाब के माध्यम से ही शरीर से बाहर निकलता है। ऐसे में पसीना कम आना भी सर्दियों में बार बार पेशाब आने का एक कारण हो सकता है।

रक्त को फिल्टर करने की जरूरत -

जब तापमान कम होता है, तो इस समय में किडनी (Kidney) को रक्त को फिल्टर करने की अधिक जरूरत होती है। ऐसे में किडनी रक्त को फिल्टर करती है और बार बार पेशाब आता है।

डायलिसिस के समय -

जब किसी व्यक्ति का डायलिसिस (Dialysis) चल रहा होता है, तो उस समय बार-बार पेशाब आना का एक कारण हो सकता है। डायलिसिस की स्थिति में शरीर से पानी तो बाहर निकलता ही है, इसके साथ ही नमक और मिनरल्स भी बाहर निकलने लगते हैं। जिसकी वजह से व्यक्ति को कमजोरी महसूस हो सकती है। आपको बता दें, डायलिसिस की समस्या तब बढ़ जाती है, जब सर्दी का मौसम होता है। यानी सर्दियों में कम तापमान की वजह से डायलिसिस के लक्षणों में वृद्धि हो सकती है और बार बार पेशाब आ सकता है।

किडनी इंफेक्शन और डायबिटीज -

जब किसी व्यक्ति के किडनी से जुड़ी समस्या और डायबिटीज (Diabetes) की बीमारी होती है, तो ऐसे में उसे बार-बार पेशाब आने की समस्या रहती है। वैसे तो किडनी इंफेक्शन और डायबिटीज सभी मौसम में बार बार पेशान आने का कारण बन सकते हैं। लेकिन सर्दियों में इसकी दिककते बढ़ सकती हैं।

