डेंगू (Dengue) और मलेरिया (Malaria) दो अलग अलग लेकिन घातक बीमारियाँ हैं। इनके कारण इंसान की मौत भी हो सकती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि भला बुखार से क्या होता है तो आपको बताते चलें कि महज बुखार का सही उपचार ना होने पर भी मौत हो सकती है।

इस समय ऐसा दौर है जहाँ डेंगू और मलेरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। लोग चाह कर भी अपने आपको परेशानियों से नहीं बचा पाते हैं और इसके लिए उनकी बुरी आदतें जिम्मेदार हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें दिक्कत पेश आती है पर क्या आप पहले से जान सकते हैं कि आपको ये परेशानी है? जी हाँ, ऐसा मुमकिन है और इस आर्टिकल में हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं।

डेंगू मलेरिया के 5 लक्षण: Dengue Malaria Ke 5 Lakshan

सर में दर्द: Head Ache

सर में दर्द होना एक बेहद आम सा लक्षण है और इसके होने पर आप शायद ही कभी ये सोचेंगे कि ये डेंगू या मलेरिया का एक लक्षण भी हो सकता है। सर दर्द को वैसे भी इंसान के लिए सही नहीं बताया गया है पर जब आपको इसके साथ साथ ये लक्षण भी देखने को मिलें तो ये समझ लीजिएगा कि कुछ दिक्कत है और तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा।

मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द: Muscles, Bones and Joint Pain

अगर इन सभी दर्दों को जोड़ लिया जाए तो एक तरह से आपके शरीर में ही दर्द हो रहा है। सर के साथ साथ शरीर के इन अंगों में हो रहे दर्द को आप अपनी सेहत के लिए खराब मान सकते हैं। ऐसे में तो आप किसी दवाई का सहारा ना लें क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होगा। उससे अच्छा होगा कि आप किसी डॉक्टर को दिखाएं।

आंखों के पीछे दर्द: Pain in the back area of the eyes

आँखों को किसी भी प्रकार की परेशानी से दो चार नहीं होना चाहिए। ये सेहत के लिए खराब है और दर्द तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपकी आँखें ही आपको दुनिया देखने का मौका देती हैं। इसकी नसें बेहद कमजोर होती हैं इसलिए अगर आपको आँखों में या आँखों के पीछे भी दर्द महसूस हो रहा है तो तुरंत चिकित्स्क की मदद लें।

उल्टी लगना: Vomiting Feeling

उल्टी सिर्फ इस परेशानी के दौरान ही नहीं, बल्कि ज्यादा या खराब खाना खाने पर भी लग सकती है। वहीं आपका पेट भी अगर कमजोर है और पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। ऐसी किसी भी परेशानी को जीवन का हिस्सा ना बनाएं क्योंकि ये एक अच्छा कदम नहीं है।

जी मिचलाना: Nausea

जी मिचलाना एक नार्मल समस्या है क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी के ना पीने, या किसी भी प्रकार की कमी होते ही जी मिचला सकता है। वहीं अगर आपको ऊपर बताए गए लक्षणों में से कुछ हो रहे हैं और साथ में ये भी है तो आपको डेंगू या मलेरिया, या फिर इसका कोई मिश्रित प्रभाव हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Amit Shukla