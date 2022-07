अजवाइन के तेल के 5 फायदे और 5 उपयोग - Uses And Benefits Of Ajwain Oil

पुराने समय से ही, अजवाइन को अक्सर स्वास्थ्य और खाना पकाने के क्षेत्र में कई कामो के लिए जाना जाता है। अजवाईन (Carom) मध्य पूर्व से ज्यादातर मिस्र और साथ ही भारत में आया था, लेकिन यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और निकट पूर्व में भी मौजूद हो सकता है। अजवाइन के अलावा, इसे अजोवन (ajowan), बिशप की वीड (Bishop’s weed), थाइमोल (thymol), साथ ही कैरम (Carom) भी कहा जाता है। अजवाइन के जैसे ही अजवाइन के तेल के भी बहुत से लाभ होते हैं। अजवाइन के बीजों से अजवाइन का तेल बनाया जाता है। यह रंगहीन या भूरे रंग का होता है। अजवाइन का एसेंशियल आयल कई स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार में भी उपयोग होता है। इसमें मिनरल, फाइबर, मॉइस्चर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, कैरोटीन, थायमिन, नियासिन और राइबोफ्लेविन मौजूद होते हैं। इस लेख में अजवाइन के तेल के उपयोग और फायदे (Uses and benefits of ajwain oil) बताये गए हैं। आइये इन्हे विस्तार से जाने।

अजवाइन के तेल के 5 फायदे और 5 उपयोग

अजवाइन के तेल के फायदे : Benefits Of Ajwain Oil In Hindi

1. कान के दर्द से राहत पाने के लिए अजवाइन के तेल की कुछ बूंदें ही काफी होती हैं।

2. अजवाइन का तेल के उपयोग से त्वचा संबंधित बैक्टीरियल और फंगल इन्फेशन में आराम मिल सकता है।

3. अजवाइन के तेल में एंटी-अलसर गुण होते हैं जिनके कारण यह अलसर की समस्या में मददगार होता है।

4. लंबे समय से चली आ रही पेट की समस्या को भी अजवाइन के तेल के माध्यम से ठीक किया जा सकता है।

5. अजवाइन तेल में एंटी-हाइपरटेंसिव गुण मौजूद होते हैं जिनके कारण ब्लड प्रेशर की समस्या में नियंत्रण बना रहता है।

अजवाइन के तेल के उपयोग : Uses Of Ajwain Oil In Hindi

1. अजवाइन से प्राप्त किया एसेंशियल ऑयल, सरसो के तेल के साथ मिलकर इस्तेमाल किया जाता है।

2. अजवाइन के तेल का सेवन सलाद में डालकर भी किया जा सकता है।

3. स्वाद बढ़ाने के लिए अजवाइन के बीजों के विकल्प के रूप में अजवाइन के तेल का प्रयोग किया जा सकता है।

4. अजवाइन का एसेंशियल ऑयल की 2 - 3 बूंदे एक कप पानी में मिलाकर सेवन किया जा सकता है।

5. बालों और त्वचा के लिए, अजवाइन के तेल को नारियल, सरसों, जैतून आदि तेलों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

