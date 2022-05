पीपल के पत्तों के 5 उपयोग, 3 फायदे और 3 नुकसान - Peepal Ke Patton Ke 5 Upyog, 3 Fayde Aur 3 Nuksan

पीपल के पेड़ की पत्तियां, जड़ और छाल बहुत लाभकारी होती हैं। आयुर्वेद में पीपल से अनेक उपयोग और उपचार किये जाते हैं। त्वचा से लेकर स्वास्थ्य तक पीपल की पत्तियां लाभदायक होती हैं। यह लेख पीपल की पत्तियों के उपयोग, फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गयी है।

पीपल के पत्तों के उपयोग, 3 फायदे और 3 नुकसान

पीपल की पत्तियों के उपयोग : Uses Of Peepal Leaves In Hindi

1. पीपल की पत्तियों को कच्चा भी चबा कर खाया जा सकता है।

2. पीपल की पत्तियों का जूस बनाकर पिया जा सकता है।

3. पीपल की पत्तियों के अर्क से कई समस्याओं का उपचार किया जा सकता है।

4. पीपल की पत्तियों को पीसकर दांतों पर पेस्ट के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

5. त्वचा के लिए, पीपल की पत्तियों से लेप बनाकर लगाया जा सकता है।

पीपल की पत्तियों के फायदे : Benefits Of Peepal Leaves In Hindi

1. खून साफ़ करे (Clears the blood)

खून साफ़ करने के लिए पीपल की पत्तियां लाभदायक होती है। इसमें रक्त शुद्ध करने वाले गुण पाए जाते हैं। पीपल के पत्ते अशुद्धता को दूर करके खून साफ़ करते हैं। इसमें मौजूद एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल गुण त्वचा रोगो में लाभकारी साबित हुए हैं।

2. दांतो के लिए लाभ (Benefits for teeth)

पीपल की पत्तियों के लाभ दांतों के लिए भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। पीपल की पत्तियों से बने हुए तेल में फ्लेवोनोइड्स, स्टेरॉयड, और एल्कलॉइड्स बायोएक्टिव तत्व होते हैं। यह मुंह की दुर्गंध व मसूड़ों की समस्या को ठीक कर सकते हैं।

3. पेट सम्बंधित समस्याओं को ठीक करे (Cure stomach problems)

पेट सम्बंधित समस्याएं जैसे पेट दर्द, सूजन के उपचार के लिए पीपल की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। पीपल की पत्तियों में एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुण पाए जाते हैं जो कई प्रकार के दर्द और सूजन की समस्या को ठीक करने में मददगार है।

पीपल के पत्ते के नुकसान : Disadvantages Of Peepal Leaves In Hindi

1. पीपल की पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है इसके अधिक सेवन से उलटी भी हो सकती है।

2. पीपल की पत्तियों में कैल्शियम मौजूद होता है। इसका अधिक सेवन करने से हृदय रोग और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

3. पीपल के पत्ते में फाइबर की मात्रा अधिक पाई जाती है और पेट में दर्द और मरोड़ की समस्या पैदा कर सकता है। अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

