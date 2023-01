संतरा (Oranges) एक लोकप्रिय फल है जो अपने मीठे स्वाद और ताज़ा सुगंध के लिए जाना जाता है। वे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से भी भरे होते हैं जो गर्भवती महिलाओं को कई लाभ प्रदान कर सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान अपने आहार में संतरे को शामिल करना एक अच्छा विचार क्यों है, इसके कुछ कारण इस लेख में दिए गए हैं।

प्रेगनेंसी में संतरा खाने के 6 फायदे - 6 Benefits Of Eating Oranges During Pregnancy In Hindi

1. विटामिन C से भरपूर (High in Vitamin C)

संतरा विटामिन C का एक उत्कृष्ट स्रोत है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करने में मदद करता है और सामान्य सर्दी और अन्य संक्रमणों को रोकने में मदद कर सकता है। यह कोलेजन के उत्पादन के लिए भी आवश्यक है, जो भ्रूण की त्वचा, हड्डियों और संयोजी ऊतक के स्वस्थ विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

2. भ्रूण के विकास के लिए अच्छा (Good for fetal development)

संतरा भी फोलेट का एक अच्छा स्रोत है, जो विटामिन बी है जो भ्रूण के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। फोलेट नई कोशिकाओं का उत्पादन और रखरखाव करने में मदद करता है, और यह विशेष रूप से गर्भावस्था के शुरुआती चरणों के दौरान महत्वपूर्ण होता है जब न्यूरल ट्यूब बन रहा होता है। फोलेट का पर्याप्त सेवन मस्तिष्क और रीढ़ के जन्म दोषों को रोकने में मदद कर सकता है।

3. स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देता है (Promotes healthy digestion)

संतरा फाइबर से भरपूर होता है, जो स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देने और कब्ज को रोकने में मदद कर सकता है। यह गर्भावस्था के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब कब्ज एक आम समस्या है। संतरे में मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकता है।

4. एनीमिया को रोकने में मदद करता है (Helps to prevent anemia)

संतरा आयरन का भी अच्छा स्रोत है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। आयरन लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, और इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान एनीमिया से थकान और जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है।

5. गर्भावधि मधुमेह के खतरे को कम कर सकता है (May reduce the risk of gestational diabetes)

कुछ अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि संतरे जैसे खट्टे फलों का सेवन गर्भकालीन मधुमेह के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। गर्भकालीन मधुमेह मधुमेह का एक रूप है जो गर्भावस्था के दौरान होता है और माँ और बच्चे दोनों के लिए जटिलताओं का खतरा बढ़ा सकता है।

6. समय से पहले जन्म के जोखिम को कम कर सकता है (May reduce the risk of preterm birth)

कुछ शोधों ने यह भी सुझाव दिया है कि संतरे जैसे खट्टे फलों का सेवन समय से पहले जन्म के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। प्रीटरम जन्म को गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले प्रसव के रूप में परिभाषित किया गया है, और यह बच्चे के लिए स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकता है।

ऊपर सूचीबद्ध पोषक तत्वों के अलावा, संतरे में कई अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन A। वे कैलोरी में भी कम होते हैं और वसा या कोलेस्ट्रॉल नहीं होते हैं, जिससे वे गर्भवती महिलाओं के लिए एक स्वस्थ विकल्प बन जाते हैं।

कुल मिलाकर, संतरा गर्भवती महिलाओं के आहार में शामिल किया जाने वाला एक पौष्टिक और स्वादिष्ट आहार है। वे भ्रूण के विकास का समर्थन करने, स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देने और कुछ जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। आम तौर पर यह सिफारिश की जाती है कि गर्भवती महिलाएं प्रति दिन फलों और सब्जियों की कम से कम चार सर्विंग्स का सेवन करें और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए संतरे एक स्वादिष्ट और सुविधाजनक तरीका हो सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

