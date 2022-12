क्या आपने कभी गौर किया है कि जब मौसम खराब होता है, तो सबसे पहले आपके होंठ प्रभावित होते हैं? प्रदूषण (pollution) और निर्जलीकरण (dehydration) जैसे कारकों के परिणामस्वरूप होंठ सूखे, फटे और रंजित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे होठों की त्वचा हमारे शरीर पर सबसे पतली और सबसे नाजुक होती है। होंठ हमारे चेहरे का संवेदनशील हिस्सा होते हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज़ कर देते हैं, लेकिन वास्तव में इसके लिए देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नुकसान की मरम्मत और उन खूबसूरत गुलाबी होंठों को पुनः प्राप्त करना काफी संभव है।

अपने होठों की देखभाल के लिए आपको बस इतना करना है कि हर दिन कुछ मिनट निकालें। बिना किसी मेकअप के खूबसूरत गुलाबी होंठ पाना एक सपना है। हमने आपके वांछित होंठ प्राप्त करने में आपकी सहायता करने के लिए 6 प्राकृतिक गुलाबी होंठ घरेलू उपचार (6 Home Remedies To Get Pink Lips) युक्तियों की एक सूची तैयार की है।

इस मौसम घर बैठे पाएं गुलाबी होंठ, अपनाएं ये 6 घरेलू नुस्खे - 6 Easy Ways To Get Pink Lips At Home In Hindi

1. अपने होठों पर गुलाब की पंखुड़ियों और दूध का प्रयोग करें (Use rose petals and milk on your lips)

गुलाब की पंखुड़ियां (Rose petals) आपके होठों को प्राकृतिक रूप से पोषण, मुलायम और चमकदार बनाती हैं। दूध के साथ मिलकर, वे मलिनकिरण के लिए एक उत्कृष्ट इलाज के रूप में कार्य करते हैं और काले, धब्बेदार होंठों को ठीक करते हैं। आधा कप दूध में 5-6 गुलाब की पंखुड़ियां रातभर भिगोकर रख दें। सुबह पंखुड़ियों को दूध से छान लें और पेस्ट बनाने के लिए उन्हें मैश कर लें। इस पेस्ट को अपने होठों पर लगाना चाहिए और बीस मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए।

2. चुकंदर का रस अपने होठों पर लगाएं (Apply beetroot juice on your lips)

एक छोटे छिलके वाले चुकंदर को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें। चुकंदर का प्राकृतिक क्रिमसन रंग आपके होठों को मुलायम और गुलाबीपन प्रदान करता है। इसे अपनी उँगलियों से अपने होठों पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर धो लें। अगर आप जल्दी परिणाम देखना चाहते हैं तो इसे हफ्ते में कम से कम दो बार आजमाएं।

3. शुगर स्क्रब का इस्तेमाल करें (Use A Sugar Scrub)

एक चम्मच बादाम का तेल, एक चम्मच शहद और दो चम्मच चीनी के मिश्रण से अपने होठों को स्क्रब करें। चूंकि आपके होठों की त्वचा बहुत नाजुक होती है, इसलिए हल्के हाथों से स्क्रब करें। जहां चीनी मृत त्वचा को खत्म करती है, वहीं बादाम का तेल और शहद आपके होठों को नमी प्रदान करेगा। अगर आप इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करती हैं, तो यह स्क्रब आपको जीवन भर के लिए गुलाबी होंठ दे सकता है।

4. नियमित रूप से एक्सफोलिएट करें (Exfoliate Regularly)

बस एक टिश्यू या टूथब्रश को गीला करें और धीरे-धीरे अपने होठों को छोटे गोलाकार गतियों में पोंछ लें। यह मृत त्वचा और होठों की सूखी बाहरी परत को हटाते हुए रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। चिकने गुलाबी होंठों के लिए हर रात नारियल का तेल या ऑर्गेनिक लिप बाम लगाएं।

5. नियमित रूप से मॉइस्चराइज करें (Moisturise Regularly)

अपने होठों को हर समय नमीयुक्त रखना यह गारंटी दे सकता है कि वे गुलाबी बने रहेंगे। रूखे होठों को राहत और पोषण देने के लिए सीधे पौधे से निकले एलो-वेरा जेल या पैक किए गए विकल्प का इस्तेमाल करें।

6. आंतरिक रूप से हाइड्रेट (Hydrate Internally)

अतिरिक्त पानी पीने से हाइड्रेटेड रहने से आपकी त्वचा रूखी और फटी होने से बच सकती है। यह आपके होंठों को मुलायम और नमीयुक्त बनाए रखने में मदद करेगा, साथ ही मलिनकिरण को भी रोकेगा।

इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे होंठ हमें उम्रदराज़ दिखा सकते हैं। बहुत अधिक जोखिम और देखभाल की कमी के कारण उन्हें सिकुड़ने और क्रीज़ और झुर्रियों को प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगता है। जब आप उनकी देखभाल करते हैं, तो बदले में वे अपनी भव्य, स्वस्थ और युवा सुंदरता को बनाए रखते हुए आपका ख्याल रखते हैं।

