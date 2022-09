जब आप तनाव महसूस कर रहे हों तो तनाव के स्तर को प्रबंधित करने और यहां तक कि कम करने के कई तरीके हो सकते हैं। ऐसे में भोजन आपका सबसे बड़ा सहयोगी हो सकता है। यह आपके तनाव के स्तर को नीचे या ऊपर ले जा सकता है, इसलिए जब आप सुस्त महसूस कर रहे हों तो आप क्या खा रहे हैं, इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तनावग्रस्त होने पर आपके शरीर को विटामिन B, विटामिन C, सेलेनियम और मैग्नीशियम जैसे कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ सकती है। यह लेख आपको तनाव कम करने के लिए फूड्स का सुझाव देने जा रहा है।

तनाव कम करने के लिए इन 6 फूड्स का करें सेवन - Foods To Reduce Stress In Hindi

1. डार्क चॉकलेट (Dark chocolate)

डार्क चॉकलेट फ्लेवोनोइड्स (flavonoids) से भरपूर होती है, पौधे के यौगिक अद्भुत स्वास्थ्य लाभों के भंडार के साथ, जिसमें कोर्टिसोल (cortisol) रिलीज को कम करने की क्षमता भी शामिल है। डार्क चॉकलेट का लक्ष्य रखें जो कि 70-85% कोको है, क्योंकि यह फाइबर और आवश्यक मिनरल में भी समृद्ध है।

2. ग्रीक योगर्ट (Greek Yogurt)

ग्रीक योगर्ट मस्तिष्क-आंत संबंध के दोनों हिस्सों का समर्थन करता है। ग्रीक योगर्ट में प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड शुगर को संतुलित करने में मदद करते हैं, आंत के स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सहायता करते हैं।

3. बीज (Seeds)

बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरे होते हैं, जो सेलुलर संरचना और कार्य का समर्थन करते हैं। ओमेगा -3 फैटी एसिड सूजन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन बनाने के लिए मूलभूत हैं। फ्लैक्स (flax) और चिया (chia) के बीज स्वस्थ ओमेगा-3 में घने होते हैं, तनाव को दूर करने वाले नाश्ते के लिए ग्रीक योगर्ट पर कोको निब के साथ इन्हे छिड़के।

4. पत्तेदार हरा साग (Leafy Greens)

पत्तेदार साग जैसे ताजा केल, स्विस चार्ड और पालक में फोलेट होता है, एक विटामिन जो फील-गुड केमिकल डोपामाइन (dopamine) और सेरोटोनिन (serotonin) का उत्पादन करने में मदद करता है।

5. सिट्रस फ्रूट (Citrus fruit)

अधिवृक्क ग्रंथियां विटामिन C का उपयोग कोर्टिसोल को रिलीज करने के लिए करती हैं, इसलिए तनाव के समय हमारे शरीर को अधिक विटामिन C की आवश्यकता होती है। संतरा, पपीता और आम सभी विटामिन C के उत्कृष्ट स्रोत हैं जो शरीर को जैव रासायनिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर संतुलित करने में मदद करते हैं।

6. एवोकाडो (Avocado)

एवोकाडो आवश्यक विटामिन और मिनरल का एक बड़ा स्रोत है जो शरीर को विटामिन C, E, K, और B6 के साथ-साथ राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलेट, पैंटोथेनिक एसिड, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे फलने-फूलने की आवश्यकता होती है। वे ल्यूटिन, बीटा-कैरोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड भी प्रदान करते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

