सूखे धनिया की चाय से मिलेंगे यह 6 स्वाथ्य लाभ - Health Benefits Of Dried Coriander Tea

सूखा धनिया विशेष रूप से भारत में एक सामान्य मसाला या जड़ी बूटी माना जाता है। हम अपने लगभग सभी व्यंजनों में धनिया पत्ती का उपयोग उन्हें सजाने के लिए करते हैं और साथ ही हम सभी व्यंजनों में सूखे धनिया को शामिल करते हैं। सभी भारतीय करी में इस्तेमाल होने वाले आम मसालों में से एक होने के नाते, सूखा धनिया सभी व्यंजनों को एक स्वादिष्ट स्वाद प्रदान करता है। लेकिन क्या आप इससे बनी चाय के बारे में जानते हैं? जी हां! सूखे धनिया से बनी चाय के शरीर को बहुत से स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। यह चाय इम्युनिटी को मजबूत करने में मदद कर सकती है। वजन कम करने में, थाइरोइड, गठिया, मधुमेह, Pcod जैसी समस्याओं में यह चाय फायदेमंद हो सकती है। यह बनाने में आसान होती है और इसे आप दिन में कभी भी ले सकते हैं। इस लेख में सूखे धनिया की चाय से मिलने वाले स्वाथ्य लाभ के बारे में बताया गया है।

सूखे धनिया की चाय से मिलेंगे यह 6 स्वाथ्य लाभ

सूखे धनिया की चाय बनाने का तरीका : How To Make Dried Coriander Tea In Hindi

एक बर्तन में 1 गिलास पानी को उबालें, इसमें 1 चम्मच सूखे धनिया के बीज डालें। पानी को तब तक उबालें जब तक यह आधा ना हो जाए। आखिर में, इस चाय को छानकर गर्मागर्म परोस लें।

सूखे धनिया की चाय के स्वास्थ्य लाभ : Health Benefits Of Coriander Tea In Hindi

1. सूखे धनिया की चाय के प्रतिदिन सेवन से गठिया का दर्द कम किया जा सकता है। इसमें मौजूद एंटी-आर्थराइटिस गुण आर्थराइटिस में मदद करते हैं।

2. यह चाय शरीर में पानी की कमी नहीं होने देती और हाइड्रेट रखने में मदद करती है।

3. धनिया की चाय शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करती है। यह किडनी को डिटॉक्‍स करने में भी सहायक है।

4. गर्मियों के मौसम में, यह शरीर का ठंडा रखती है और गर्मी से राहत दिलाने का काम भी करती है।

5. सूखे धनिया की चाय पाचन से जुडी समस्‍या को भी दूर करती है और यह गैस, जलन आदि की समस्‍या को शांत कर सकती है।

6. यह चाय अनियमित मेटाबोलिज्म को ठीक करने, वेट लॉस, थाइरोइड हॉर्मोन और ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

