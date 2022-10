बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के 6 घरेलू तरीके

आपके बाल आपकी खूबसूरती का हिस्सा है! बालों की मोटाई, लंबाई और चमक का आपके अयाल के साथ कैसा व्यवहार होता है, इसके साथ बहुत कुछ होता है, लेकिन वे स्कैल्प के स्वास्थ्य का भी प्रतिबिंब होते हैं, जिसे अक्सर अनदेखा और दरकिनार कर दिया जाता है! लेकिन मदद हाथ में है और अक्सर सबसे अच्छी चीजें भी सबसे आसान होती हैं। आप घर पर ही इन सामान्य घरेलू बालों की देखभाल के टिप्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं।

बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के 6 घरेलू तरीके - Home Remedies To Promote Hair Health In Hindi

1. बालों पर गर्म तेल लगाएं (Apply hot oil on hair)

अपने बालों में गर्म, प्राकृतिक तेल का उपयोग करने से खोपड़ी के स्वास्थ्य, बालों के स्वास्थ्य और बनावट के लिए चमत्कार हो सकता है और सामान्य स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिल सकता है। इसके लिए आपको नारियल के तेल, अरंडी का तेल, ऑर्गन ऑयल और ब्रिंगराज तेल का इस्तेमाल करें।

2. बालों की देखभाल के लिए चावल के पानी को शैम्पू के रूप में इस्तेमाल करें (Use rice water as a shampoo for hair care)

एक प्राचीन लेकिन अत्यंत सरल चीनी उपाय - चावल का पानी है! यह जादुई औषधि, एक प्राकृतिक शैम्पू के रूप में इस्तेमाल की जाती है और सदियों से कुल्ला करती है, स्पष्ट रूप से अद्भुत काम करती है। चावल के पानी में बालों के लिए पोषण मूल्य वाले कई घटक होते हैं। चावल का पानी पाने के लिए आप दो कप गर्म पानी में एक मुट्ठी सफेद चावल उबाल लें फिर बचे हुए पानी को उपयोग में लें।

3. अंडे समग्र बालों के स्वास्थ्य में योगदान करते हैं (Eggs contribute to overall hair health)

अंडे का मास्क शायद स्वस्थ बालों के लिए सबसे शक्तिशाली उपचारों में से एक है और एक बहुत अच्छे कारण के लिए यह बालों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विटामिन B का सबसे अच्छा स्रोत है! विटामिन B1 (थियामिन), B2 (राइबोफ्लेविन) और B5 (पैंटोथेनिक एसिड) बालों के लचीलेपन, मजबूती और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। बालों के विकास के लिए बायोटिन या विटामिन B7 विशेष रूप से आवश्यक है, जबकि फोलिक एसिड समय से पहले सफेद होने से बचने में मदद कर सकता है। अंडे की जर्दी और सफेद हिस्से दोनों का प्रयोग करें। जर्दी सूखे तालों के लिए एक मॉइस्चराइजर के रूप में काम करती है और पोषक तत्वों के कारण एक सुपरफूड भी है।

4. प्याज के रस को अपने पूरे बालों में लगाएं (Apply onion juice all over your hair)

प्याज का रस पोषक तत्वों से भरपूर होता है और बालों के विकास और फिर से विकास के लिए लाभ देता है। यह एंटीबैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुणों के कारण स्कैल्प को संक्रमण से मुक्त रखता है और इसमें सल्फर भी होता है, जो बालों को भंगुर और टूटने से रोकता है। इनमें एंटीऑक्सिडेंट भी होते हैं, जो बालों को उम्र बढ़ने और सफेद होने से रोकने में मदद करते हैं। यदि आपको रस बहुत तीखा-सुगंधित लगता है, तो आप इसे कम करने के लिए लैवेंडर या पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल की कुछ बूँदें मिला सकते हैं।

5. बालों पर ग्रीन टी का इस्तेमाल करें (Use Green Tea on Hair)

ग्रीन टी में EGCG होता है, एक एंटीऑक्सिडेंट जो बालों के रोम और त्वचीय पैपिला कोशिकाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, बालों के झड़ने और पतले होने को कम करने में योगदान देता है। अन्य लाभों में डैंड्रफ और सोरायसिस का उपचार शामिल है। स्कैल्प पर पपड़ीदार और परतदार त्वचा का इलाज ग्रीन टी से किया जा सकता है, जो स्कैल्प के प्रोटीन के स्तर को नियंत्रित करता है, पोषित, हाइड्रेट और मॉइस्चराइज़ करता है। आप ग्रीन टी के साथ शैंपू का उपयोग कर सकते हैं, या यहां तक कि बालों पर ताज़ी पीनी और ठंडी ग्रीन टी की मालिश भी कर सकते हैं।

6. बालों की देखभाल के लिए खुद को लगातार हाइड्रेट करें (Hydrate Yourself Consistently with Hair Care)

हेयर केयर के लिए अपने आहार में तरल पदार्थ, विशेष रूप से पानी और नारियल पानी को शामिल करना ना भूलें। इससे शरीर हाइड्रेट रहता है। नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो पोषक तत्वों को बालों के रोम कोशिकाओं में ले जाने में मदद करते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।

