जब आप टमाटर (Tomato) को इस सर्दी के मौसम में खाते हैं तो टमाटर अधिक स्वादिष्ट, पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं क्योंकि आमतौर पर सर्दियों के समय में दुकानों में मिलने वाले सभी टमाटर कृत्रिम रूप से पके होते हैं और उनका कोई स्वाद नहीं होता है। यदि आप सर्दियों के महीनों के दौरान टमाटर के अद्भुत स्वाद का आनंद लेना चाहते हैं, तो ऐसे में हम आपको दृढ़ता से सुझाव देंगे कि जब वे मौसम में हों तो उन्हें खरीद लें और अपना खुद का टमाटर का रस बना लें, उन्हें फ्रीज़ या डिब्बाबंद कर दें।

टमाटर का रस बनाना कई परिवारों की गर्मियों की परंपरा रही है। ब्लडी मैरी जैसे कॉकटेल में या सूप के लिए बेस के रूप में इस्तेमाल करने पर हमेशा इसका सादा आनंद लिया जाता है। और यदि आप इसे थोड़ी देर और पकाते हैं तो आप टमाटर के पेस्ट के साथ समाप्त हो जाएंगे जो पिज्जा या स्पेगेटी सॉस, स्ट्यू और इस तरह के लिए बढ़िया है। टमाटर के रस के ऐसे ही कितने लाभ मिल सकते हैं। इस लेख के माध्यम से हम टमाटर जूस के सेवन के 7 स्वस्थ कारण बताने जा रहे हैं।

सर्दियों के दौरान आपको टमाटर का जूस क्यों पीना चाहिए, जानिए इसके 7 स्वस्थ कारण - 7 Amazing Reason To Drink Tomato Juice In Hindi

ऐसे कई कारण हैं कि आपको टमाटर का रस क्यों पीना चाहिए (विशेष रूप से घर का बना जूस) और मुझे उनमें से 7 कारणों को हमने यहां प्रकाशित किया है।

1. विटामिन A, B6, C का अच्छा स्रोत (Good Source of Vitamins A, B6, C)

न्यूट्रिशनडाटा डॉट कॉम के मुताबिक एक कप टमाटर के जूस से रोजाना की जरूरत का 74% विटामिन C, 22% विटामिन A और 13% विटामिन B6 मिलता है।

2. सोडियम और चीनी में कम (Low in Sodium and Sugar)

स्टोर से खरीदे गए अधिकांश टमाटर के रस में सोडियम और चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन इसे घर पर बनाकर आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कितना नमक और चीनी मिलाते हैं, यदि कोई हो।

3. वजन कम करने के लिए बढ़िया (Great for Losing Weight)

टमाटर में बहुत अधिक फाइबर होता है और इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है इसलिए भोजन से पहले एक गिलास टमाटर का रस पीने से आपका पेट जल्दी भर जाएगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी। साथ ही, एक कप टमाटर के रस में केवल 41 कैलोरी होती है!

4. स्वस्थ त्वचा (Healthier Skin)

टमाटर में बीटा कैरोटीन होता है जो आपकी त्वचा को UV किरणों के हानिकारक प्रभावों से बचाने में मदद करता है।

5. पोटेशियम और आयरन का महान स्रोत (Great Source of Potassium and Iron)

एक कप टमाटर के जूस में 534 मिलीग्राम पोटैशियम होता है, जो रोजाना की जरूरत का 16% होता है।

6. हृदय रोग, स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप, कैंसर के जोखिम को कम करे (Reduce the risk of heart disease, stroke, high blood pressure, cancer)

टमाटर का रस लाइकोपीन से भरपूर होता है (वह पदार्थ जो टमाटर को लाल और एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट बनाता है) जो प्रोस्टेट और अग्नाशय के कैंसर सहित कुछ कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करता है। लाइकोपीन हृदय रोग जैसे सूजन से प्रभावित रोगों के साथ भी मदद करता है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है।

7. बेहतर दृष्टि और बाल (Improved Vision & Hair)

टमाटर के रस में पाए जाने वाले विटामिन A की उच्च सामग्री आपके बालों को मजबूत और चमकदार बनाने में मदद करती है, आपकी आंखों की दृष्टि में सुधार करती है और धब्बेदार अध: पतन (दृष्टि की हानि जो वृद्ध वयस्कों को प्रभावित करती है) को रोकने के लिए जानी जाती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

