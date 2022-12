नींबू पानी के लाभों की एक रिसर्च से पता चलता है कि यह पाचन में सुधार करता है, विषाक्त पदार्थों के शरीर से छुटकारा दिलाता है, इसमें रोगाणुरोधी गुण होते हैं, वजन घटाने में सहायता करता है, शरीर के पीएच को संतुलित करता है और आपकी त्वचा के लिए अच्छा है। तो, गुनगुने पानी में नींबू डालकर क्यों पिएं? क्या हैं इसके फायदे, जानिए इस लेख के माध्यम से।

गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीने के 7 फायदे - 7 Benefits Of Drinking Lukewarm Water With Lemon In Hindi

1. प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाए (Boosts your immune system)

नींबू में विटामिन C प्रचुर मात्रा में होता है, जो सर्दी से लड़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन C को सफेद रक्त कोशिका (white blood cell) के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दिखाया गया है। वे श्वेत रक्त कोशिकाएं रक्षक कोशिकाएं हैं जो बैक्टीरिया और वायरस पर हमला करती हैं। विटामिन C मौजूदा प्रतिरक्षा कोशिकाओं को भी स्वस्थ रख सकता है और उस तरह के एंटीबॉडी का बेहतर उत्पादन कर सकता है जो वायरस और बैक्टीरिया को विनाश के लिए चिह्नित करने के लिए संलग्न करते हैं।

2. नींबू आपके दिमाग के लिए अच्छा होता है (Lemons are good for your brain)

वे पोटेशियम में उच्च हैं, जो अनुसंधान से पता चलता है कि मस्तिष्क और तंत्रिका कार्य को उत्तेजित करता है। सिर्फ एक नींबू में इस आवश्यक मिनरल के 80 मिलीग्राम होते हैं जो बुनियादी कोशिका और मांसपेशियों के कार्यों और आपके शरीर के द्रव संतुलन को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

3. हृदय-स्वस्थ के लिए अच्छा (Good for heart-healthy)

नींबू में मौजूद पोटैशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, लेकिन इतना ही नहीं। सुबह गर्म नींबू पानी पीने से आपको जो विटामिन C मिलेगा, वह आपके हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकता है।

4. नींबू का रस शरीर के pH को संतुलित करता है (Lemon juice balances the pH of the body)

हाल ही में, आपने देखा होगा कि लोग क्षारीय खाद्य पदार्थ खाने और पीने से शरीर की अम्लता को कम करने के बारे में बहुत सी बातें कर रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि जहां नींबू का रस शरीर के बाहर अम्लीय होता है, वहीं इसका प्रभाव पूरी तरह से उपापचय के बाद क्षारीय होता है।

5. वजन घटाने में मदद करता है (Helps in weight loss)

नींबू पेक्टिन (pectin) फाइबर में उच्च होते हैं, जो भूख की लालसा से लड़ने में मदद कर सकते हैं। यदि आप एक पूरा नींबू ले रहे हैं और कुछ लोगों का वजन ज्यादा पानी पीने से ही तेजी से कम होता है। लेकिन बहुत से लोग यह भी पाते हैं कि अपने सुबह के कप के लिए गर्म पानी में उनका रस पीने से उन्हें तेजी से वजन कम करने में मदद मिलती है।

6. नींबू पानी पाचन में भी मदद करता है (Lemon water also helps in digestion)

गर्म नींबू पानी पीना आपके लिए अच्छा है क्योंकि यह आपके पाचन तंत्र को बिना अधिक भार के सुबह चलने में मदद कर सकता है। कुशल पाचन हर्टबर्न और कब्ज को कम करता है, इसलिए आपको नींबू में मौजूद एसिड के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी जो आपको हर्टबर्न दे सकता है।

7. त्वचा को साफ करता है (Cleanses the skin)

गर्म नींबू पानी में विटामिन C रक्त से विषाक्त पदार्थों को शुद्ध करने में मदद करके झुर्रियों और दोषों को कम करने में मदद करता है। नींबू में पाए जाने वाले पोषक तत्व आपकी त्वचा को अंदर से बाहर और बाहर से पोषण देते हैं, जिससे आपकी त्वचा कुछ ही समय में सुंदर, चमकदार हो जाएगी।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes