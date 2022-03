"An apple a day, keeps the doctor away" क्या ऐसा कथन सुना है आपने? यह 100% सत्य हैं। सेब अपने गुणों के कारण ही दुनिया भर में मशहूर हैं। जी हां! यहां सेब के फायदों की बात हो रही है। सेब दुनियाभर में सबसे अधिक खाया जाने वाला फल है। अपने बेहतरीन गुणों के कारण इसे जादुई फल भी कहा जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट और बीमारियों से लड़ने वाले तत्व पाए जाते हैं। सेब में कुछ ऐसे भी तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। सेब में पेक्टिन जैसे फायदेमंद फाइबर्स पाए जाते हैं। हर रोज एक सेब खाने से कैंसर, हाइपरटेंशन, मधुमेह और दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है। आइये इसके अन्य फायदों के बारे में चर्चा करते हैं।

रोज़ाना सेब खाने के 7 फायदे : Daily Apple Khane Ke 7 Fayde In Hindi

किस समय सेवन से होंगे अधिक लाभ : At what time to eat? in hindi

खाली पेट यानी जब सुबह उठकर आपने कुछ ना खाया हो (Not to eaten on empty stomach) और सबसे पहले सेब ही खा लें। ऐसा करने से आपको पेट में जलन, गैस या बेचैनी हो सकती है। इसलिए सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद या लंच करने के 1 से 2 घंटे बाद सेब का सेवन करना सबसे अधिक लाभकारी होता है। आप नियमित रूप से इस समय पर 1 सेब (an apple a day) खा सकते हैं।

सेब खाने के जबरदस्त फायदे (7 Amazing benefits of eating apple daily)

1. सेब के सेवन से बढ़ती उम्र की वजह से मस्ति‍ष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को दूर करने में मिलती है।

2. सेब में भरपूर मात्रा में डाइट्री फाइबर्स (dietry-fibers) पाए जाते हैं, जो पाचन क्रिया को सही रखने में मददगार होते हैं।

3. सेब का नियमित सेवन करने से कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है।

4. सेब के नियमित सेवन से टाइप-2 मधुमेह (Diabetes) होने का खतरा कम हो जाता है।

5. सेब का सेवन दिल (heart health) के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे कब्ज (constipation) की समस्या भी नहीं होती है।

6. वजन को नियंत्रित (weight management) करने के लिए भी सेब का नियमित इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है।

7. सेब में विटामिन C संतुलित मात्रा में होता है। साथ ही साथ इसमें आयरन और बॉरोन भी पाया जाता है, इन सभी के क़ॉम्बीनेशन से हड्डियों में ताकत आती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।

