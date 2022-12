सोयाबीन (Soybeans), जिसे सोया या सोया बीन्स के रूप में भी जाना जाता है, पूर्वी एशिया के मूल निवासी एक प्रकार के फलियां हैं जो व्यापक रूप से अपने पौष्टिक सेम और तेल के लिए खेती की जाती हैं। वे हजारों सालों से दुनिया के कई हिस्सों में मुख्य भोजन रहे हैं और हाल ही में अपने कई स्वास्थ्य लाभों के कारण पश्चिमी देशों में लोकप्रियता हासिल की है। इस लेख में, हम सोयाबीन खाने के विभिन्न लाभों के बारे में बताएंगे।

सोयाबीन खाने के 7 फायदे - 7 Benefits Of Eating Soybeans In Hindi

1. प्रोटीन और पोषक तत्वों में उच्च (High in protein and nutrients)

सोयाबीन पौधों पर आधारित प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत हैं, जो सभी नौ आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है लेकिन वे स्वयं उत्पादन नहीं कर सकते। पके हुए सोयाबीन के एक कप में लगभग 28 ग्राम प्रोटीन होता है, जो उन्हें शाकाहारियों और शाकाहारी लोगों के लिए पशु प्रोटीन स्रोतों का एक बढ़िया विकल्प बनाता है। सोयाबीन फाइबर, B विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक का भी एक अच्छा स्रोत है।

2. फैट में कम (Low in fat)

सोयाबीन फैट में कम होते हैं, प्रति कप केवल 1 ग्राम संतृप्त वसा के साथ। सोयाबीन में अधिकांश फैट मोनोअनसैचुरेटेड फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए दिखाया गया है।

3. हृदय स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है (May improve heart health)

उनकी कम फैट वाली सामग्री के अलावा, सोयाबीन में अन्य हृदय-सुरक्षात्मक गुण पाए गए हैं। इनमें सैपोनिन्स नामक यौगिक होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और रक्त के थक्कों के गठन को रोकने के लिए पाए गए हैं। सोयाबीन भी ओमेगा-3 फैटी एसिड का एक अच्छा स्रोत है, जो हृदय रोग के कम जोखिम से जुड़ा हुआ है।

4. कुछ कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है (May reduce the risk of certain cancers)

कुछ अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि सोयाबीन खाने से स्तन, प्रोस्टेट और कोलोरेक्टल कैंसर सहित कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा कम हो सकता है। सोयाबीन में आइसोफ्लेवोन्स नामक यौगिक होते हैं, जिनमें कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। हालांकि, सोया के सेवन और कैंसर के जोखिम के बीच संबंध को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है।

5. हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है (May improve bone health)

सोयाबीन कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ अध्ययनों ने यह भी सुझाव दिया है कि सोयाबीन हड्डियों के घनत्व में सुधार करने और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।

6. रजोनिवृत्ति के लक्षणों में सुधार हो सकता है (May improve menopausal symptoms)

सोयाबीन में आइसोफ्लेवोन्स होते हैं, जो फाइटोएस्ट्रोजेन होते हैं जो हार्मोन एस्ट्रोजन की संरचना के समान होते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि सोयाबीन या सोया आधारित उत्पादों का सेवन गर्म चमक और रजोनिवृत्ति के अन्य लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है।

7. बहुमुखी और अपने आहार में शामिल करना आसान (Easy to incorporate into your diet)

सोयाबीन का विभिन्न तरीकों से आनंद लिया जा सकता है, जिसमें एडामेम (फली में साबुत सोयाबीन), टोफू, टेम्पेह और सोया दूध शामिल हैं। उन्हें मांस के प्रोटीन युक्त विकल्प के रूप में सूप, हलचल-फ्राइज़, सलाद और कई अन्य व्यंजनों में जोड़ा जा सकता है।

सोयाबीन एक पौष्टिक और बहुमुखी भोजन है जिसे स्वस्थ आहार में आसानी से शामिल किया जा सकता है। वे पौधे-आधारित प्रोटीन और पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत हैं, और उनके कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, जिनमें हृदय स्वास्थ्य में सुधार, कुछ कैंसर के जोखिम को कम करना, हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार और रजोनिवृत्ति के लक्षणों को कम करना शामिल है। यदि आप अपने आहार में सोयाबीन को शामिल करने पर विचार कर रहे हैं, तो अपने लिए सही मात्रा और आवृत्ति निर्धारित करने के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करना सुनिश्चित करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes