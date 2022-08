फलों में रॉयल्टी, आम सबसे लोकप्रिय फलों में से एक है। दुनिया भर के आम प्रेमी इस पके, रसीले, स्वादिष्ट फल का आनंद लेने के लिए गर्मी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसे ही गर्मियों में गर्मी बढ़ती है, लोग इस फल के बाजारों में आने का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। आम अपने अनोखे स्वाद और सुगंध के लिए जाने जाते हैं। यह विटामिन, मिनरल, पोषण और स्वास्थ्य लाभों से भरपूर होते हैं। यह लेख आपको आम के 7 स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताएगा।

गुणों से भरपूर है आम, जानिये 7 फायदे - Benefits Of Mango In Hindi

1. कैंसर का करे रोकथाम (Prevent cancer)

आम के सबसे प्रसिद्ध स्वास्थ्य लाभों में से एक कैंसर से लड़ने की उनकी क्षमता है। मैंगिफेरिन (Mangiferin), एक ज़ैंथोनॉइड (xanthonoid) आम में पाया जाता है। मैंगिफेरिन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये गुण शरीर को फेफड़े, मस्तिष्क, स्तन, गर्भाशय ग्रीवा और प्रोस्टेट कैंसर और ल्यूकेमिया से बचाते हैं।

2. मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा (Manages diabetics)

आम में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (लगभग 50) होता है, जिसका अर्थ है कि वे धीरे-धीरे रक्त में शर्करा (Sugar) छोड़ते हैं। यह ब्लड ग्लूकोस के स्तर में अचानक वृद्धि को रोकता है, जिससे मधुमेह रोगियों को मदद मिलती है। आम में आहार फाइबर भी ब्लड ग्लूकोस के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। आम में मौजूद मैंगिफेरिन में मधुमेह रोधी क्षमता भी होती है।

3. इम्युनिटी बूस्टर (Immunity booster)

आम विटामिन A से भरपूर होता है जो हमारे शरीर को विभिन्न संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है। आम में विटामिन C भी अच्छी मात्रा में होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। वे अधिक लड़ाकू कोशिकाओं- WBC (White Blood Cells) का निर्माण करके विभिन्न संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं।

4. पाचन के लिए बढ़िया (Great for digestion)

आम एमाइलेज (amylases) से भरपूर होते हैं, जो बड़े खाद्य अणुओं के टूटने में मदद करते हैं, इस प्रकार शरीर में उनके अवशोषण में सुधार करते हैं। इस प्रकार आम पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा, फल में आहार फाइबर की मात्रा हमारे पेट को साफ करने में मदद करती है।

5. खराब कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोगों से लड़ता है (Fights bad cholesterol and heart diseases)

आहार फाइबर और विटामिन C की उच्च मात्रा के कारण आम शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर (LDL-लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन) को कम करने के लिए जाने जाते हैं। वे पेक्टिन (pectin) में समृद्ध हैं, एक फाइबर जो सीरम LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। LDL रक्त वाहिकाओं में सजीले टुकड़े के गठन का कारण बनता है। इस प्रकार, आम हमारे दिल पर सुरक्षात्मक प्रभाव दिखाते हैं।

6. उम्र बढ़ने को धीमा करता है (Slows down aging effects)

आम पॉलीफेनोल्स (polyphenols) से भरपूर होते हैं जो शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट के रूप में कार्य करते हैं। आम में मैंगिफेरिन भी एक प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सिडेंट हमारे शरीर को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, इस प्रकार एंटी-एजिंग प्रभाव (anti-ageing effects) दिखाते हैं।

7. हमारी त्वचा और बालों के लिए अच्छा है (Good for the skin and hair)

आम का सेवन चमकदार त्वचा और बाउंसी बाल पाने के लिए लाभदायक है। आम में मौजूद विटामिन C मुंहासों से लड़ने और बंद पोर्स को साफ करने में मदद करता है। आम हमारी त्वचा को हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों (ultraviolet rays) से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं, इस प्रकार एक प्राकृतिक सनब्लॉक के रूप में कार्य करते हैं। आम में विटामिन A अच्छी त्वचा और बालों के लिए भी जिम्मेदार होता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

