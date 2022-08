शरीर का एक्स्ट्रा फैट कम करना कठिन हो सकता है। ऐसे में आप केवल वर्जिश का सहारा नहीं ले सकते हैं। आपकी डाइट फैट जलने और वजन घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस लेख में घर बैठे एक्स्ट्रा फैट से छुटकारा पाने के 7 आसान उपाय बताये गए हैं, जिन्हे आप फॉलो करके पतला शरीर पा सकते हैं।

घर बैठे छुटकारा पाएं अपने एक्स्ट्रा फैट से, जानिये आसान 7 उपाय - Effective Natural Remedies To Lose Extra Fat In Hindi

स्वस्थ स्नैकिंग विकल्प (Healthy snacking)

यदि आप भूखे हैं, तो फल और सब्जियों जैसे स्वस्थ खाद्य पदार्थों का नाश्ता करें। सेब, गाजर स्टिक ह्यूमस के साथ, केला और अंगूर सभी बेहतरीन स्नैक्स हैं। यह स्नैक्स पोषक तत्वों से भी भरपूर होंगे जो जंक फूड की लालसा को रोकने में मदद कर सकते हैं। नट्स और सीड्स जैसे संपूर्ण खाद्य पदार्थ प्राकृतिक, भरने वाले और कैलोरी में कम होते हैं। यह विटामिन और मिनरल से भरे हुए हैं और फाइबर जो आपको पूर्ण रखता है और वजन कम करने में आपकी सहायता करता है।

चीनी का सेवन बंद कर दें (Stop consuming sugar)

चीनी में कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं, यह केवल खाली कैलोरी प्रदान करता है जिसका उपयोग आपका शरीर नहीं करता है। यह ब्लड प्रेशर के स्तर को अचानक बढ़ने का कारण बनता है, सामान्य ब्लड प्रेशर और सर्कुलेशन में बाधा डालता है, इसके अलावा इंसुलिन स्पाइक्स की ओर ले जाता है। पके हुए खाने का सेवन कम करना और भारी संसाधित अनाज जिसमें बहुत अधिक चीनी होती है, पेट के बड़े आकार को ट्रिम करने में सहायक होता है।

हर्बल चाय का सेवन करें (Sip on herbal tea)

हर्बल चाय, लेमनग्रास, कैमोमाइल या ग्रीन टी हो, एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होती है। यह सिस्टम से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना, हानिकारक मुक्त कणों को समाप्त करना और शरीर में रक्तप्रवाह को साफ करना जैसे यौगिक अत्यधिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। इस प्रकार सिस्टम को डिटॉक्सीफाई करती है और स्वस्थ शरीर के वजन को बनाए रखने में सहायता करती है।

पेट को पाचन के लिए समय दें (Give the stomach time to digest the food)

सोने से ठीक पहले भोजन करने का आमतौर पर सुझाव नहीं दिया जाता है। आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन को बलूडसट्रीम में आत्मसात और अवशोषित होने में कुछ समय लगता है, इसलिए शरीर में नियमित मेटाबोलिज्म कार्यों को करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। इसलिए, आमतौर पर रात का खाना सोने से कम से कम दो घंटे पहले समाप्त करने की सलाह दी जाती है।

ताजे फलों का खूब सेवन करें (Eat plenty of fresh fruits)

फल, विशेष रूप से सिट्रस किस्मों, विटामिन C से भरे हुए हैं, जो शरीर में स्वस्थ कोशिकाओं की रक्षा के लिए उचित ब्लड सर्कुलेशन को विनियमित करने और उपयोगी एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रदान करने के अलावा, प्रतिरक्षा, त्वचा और बालों के कल्याण को बढ़ावा देता है।

फाइबर और प्रोटीन का सेवन बढ़ाएँ (Increase fiber and protein intake)

प्रोटीन और फाइबर न केवल अंगों, ऊतकों के विकास और पाचन तंत्र के कार्यों को बढ़ाने के लिए, बल्कि स्वस्थ शरीर के वजन को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, अंडे, दूध सहित खाद्य पदार्थ प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं और उन्हें नियमित आहार में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यह भूख नहीं लगने देते हैं, जंक फूड के लिए असामयिक लालसा को रोकते हैं और वजन घटाने को बढ़ावा देने के लिए मेटाबोलिज्म और पाचन को बढ़ावा देते हैं।

शराब पीना छोड़ दें (Quit drinking)

बार-बार नशीले पेय पदार्थों का सेवन मोटापे के एक उच्च जोखिम और मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर से जुड़ी पुरानी स्थितियों से जुड़ा हुआ है। शराब के सेवन से बचना सबसे अच्छा है, कूल्हों के आसपास के अतिरिक्त फैट को कम करने और कमर को टोन करने में मदद करने के लिए।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

