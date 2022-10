हृदय रोग (Cardiovascular diseases), एक सामूहिक शब्द है जो हृदय से संबंधित बीमारियों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है जिसमें हृदय की विफलता, एनजाइना दर्द, कोरोनरी धमनी रोग, अतालता और जन्म दोष शामिल हैं। इस लेख के माध्यम से हम हृदय रोग के लिए घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं।

हृदय रोग के 7 घरेलू उपाय (Home Remedies For Heart Disease In Hindi)

1. स्वस्थ आहार का सेवन करें (Eat a healthy diet)

फल और सब्जियां, साबुत अनाज, कम फैट वाले डेयरी और ओमेगा-3 फैटी एसिड युक्त आहार हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अद्भुत काम कर सकता है। प्रोसेस्ड फूड को सीमित करें क्योंकि यह नमक और चीनी से भरपूर होता है, ये दोनों ही दिल के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

2. स्वस्थ वजन बनाए रखें (Maintain a healthy weight)

अधिक वजन होने से आपको हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। 25 से कम BMI और 35 इंच (88.9cm) या उससे कम की कमर परिधि हृदय रोग को रोकने और उसका इलाज करने का लक्ष्य है।

3. तनाव का प्रबंधन करें (Manage stress)

जितना हो सके तनाव कम करने की कोशिश करें। तनाव के प्रबंधन के लिए डीप ब्रीथिंग जैसी तकनीकों का अभ्यास करें।

4. धूम्रपान और शराब छोड़ें (Quit smoking and alcohol)

धूम्रपान और शराब का सेवन लंबे समय में हृदय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। यह रक्तचाप बढ़ाते हैं जिसके कारण हृदय को रक्त पंप करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। समय के साथ, यह रक्त के लिए शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाना कठिन बना देते हैं। किसी विशेषज्ञ से सलाह लें और जल्द से जल्द इन आदतों को छोड़ दें।

5. अच्छी नींद लें (Have a good sleep)

संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद के महत्व को रेखांकित नहीं किया जा सकता है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना अनिवार्य है, क्योंकि यही वह समय होता है जब शरीर की कोशिकाएं पुन: उत्पन्न होती हैं और खुद की मरम्मत करती हैं। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि गुणवत्तापूर्ण नींद की कमी रक्तचाप में वृद्धि के लिए एक जोखिम कारक है।

6. सक्रिय रहने का प्रयास करें (Try to be active)

हमारा हृदय एक मांसपेशी होता है और इसे सक्रिय रहने की आवश्यकता है। हर दिन कम से कम 30 मिनट की मध्यम से तीव्र शारीरिक गतिविधि (physical activity) हृदय को बेहतर ढंग से कार्य करने में मदद कर सकती है। दौड़ना, तैरना या तेज गति से चलने सहित एरोबिक व्यायाम हृदय को पंप कर सकते हैं, परिसंचरण में सुधार कर सकते हैं और इसे लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं।

7. ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करें (Control blood pressure)

यदि आपका ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक है या आपको हृदय रोग का इतिहास है, तो आपको बार बार ब्लड प्रेशर का माप लेने की और नियंत्रण रखने की ज़रुरत है। इष्टतम रक्तचाप 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक से कम है, जैसा कि पारा के मिलीमीटर (mm Hg) में मापा जाता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

