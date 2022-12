कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) एक प्रकार का फैट है जो रक्तप्रवाह में और आपके शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। यह हार्मोन, विटामिन D और पित्त अम्लों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो वसा को पचाने में मदद करते हैं। हालांकि, बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर अक्सर अस्वास्थ्यकर आहार और जीवन शैली की आदतों के कारण होता है, जैसे संतृप्त और ट्रांस वसा में उच्च आहार और शारीरिक गतिविधि की कमी। इस लेख के माध्यम से हम कोलेस्ट्रॉल लेवल बनाये रखने के घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं।

कोलेस्ट्रॉल के स्तर में लाएं सुधार, अपनाएं ये 7 घरेलू उपाय - 7 Home Remedies To Cure Cholesterol In Hindi

कई घरेलू उपचार हैं जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रबंधित करने और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ विकल्पों पर विचार किया गया है:-

स्वस्थ आहार लें (Eat a healthy diet)

एक आहार जो संतृप्त और ट्रांस वसा में कम है और फाइबर में उच्च है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। इसका मतलब है कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा जैसे जैतून का तेल और एवोकैडो जैसे खाद्य पदार्थों को चुनना। प्रसंस्कृत और तले हुए खाद्य पदार्थों के साथ-साथ उन खाद्य पदार्थों से बचें जो अतिरिक्त शक्कर और नमक में उच्च हैं।

नियमित रूप से व्यायाम करें (Exercise regularly)

नियमित शारीरिक गतिविधि कोलेस्ट्रॉल के स्तर और समग्र हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकती है। सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट की मध्यम-तीव्रता वाले व्यायाम करने का लक्ष्य रखें, जैसे तेज चलना या साइकिल चलाना।

धूम्रपान छोड़ें (Quit smoking)

धूम्रपान आपकी धमनियों की परत को नुकसान पहुंचाता है और हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाता है। धूम्रपान छोड़ने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और समग्र हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

तनाव का प्रबंधन करो (Manage stress)

पुराने तनाव से अस्वास्थ्यकर व्यवहार हो सकते हैं, जैसे अधिक खाना और शारीरिक गतिविधि की कमी, जो उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर में योगदान कर सकते हैं। तनाव को प्रबंधित करने के तरीके खोजना, जैसे कि ध्यान या योग जैसी विश्राम तकनीकों के माध्यम से, हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

ग्रीन टी पियें (Drink green tea)

ग्रीन टी कैटेचिन नामक एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होती है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करती है। हर दिन एक या दो कप ग्रीन टी पीने की कोशिश करें।

प्लांट स्टेरोल से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं (Eat foods that are high in plant sterols)

प्लांट स्टेरोल्स प्राकृतिक यौगिक हैं जो पाचन तंत्र में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को अवरुद्ध करके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। पौधे स्टेरोल में उच्च खाद्य पदार्थों में नट, बीज और वनस्पति तेल शामिल हैं।

सप्लीमेंट लें (Take supplements)

कई पूरक हैं जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिनमें नियासिन, मछली का तेल और लाल खमीर चावल शामिल हैं। हालांकि, कोई भी पूरक लेने से पहले स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं और इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये घरेलू उपचार कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इनका उपयोग अन्य जीवनशैली में बदलाव के साथ संयोजन में किया जाना चाहिए, जैसे स्वस्थ आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि। यदि आप अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बारे में चिंतित हैं, तो उचित निदान और उपचार योजना के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करना महत्वपूर्ण है।

अंत में, हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल के स्तर का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार खाने, नियमित रूप से व्यायाम करने, धूम्रपान छोड़ने, तनाव का प्रबंधन करने, ग्रीन टी पीने, प्लांट स्टेरोल्स में उच्च खाद्य पदार्थ खाने और सप्लीमेंट लेने जैसे घरेलू उपचार सभी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

