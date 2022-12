हमारे शरीर का अधिकांश वजन पीठ की मांसपेशियों और रीढ़ द्वारा समर्थित होता है। बैठने, खड़े होने, चलने आदि जैसी रोजमर्रा के काम-काज के लिए एक व्यक्ति द्वारा पीठ की मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए, उनकी देखभाल न करने से आपको गर्दन, मध्य और पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है। जबकि पीठ दर्द के अधिकांश एपिसोड कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर बिना किसी पुरानी समस्या के गुजर जाते हैं, कुछ लंबी अवधि तक रुक सकते हैं और हमारे दैनिक जीवन को बाधित कर सकते हैं। हालांकि केमिस्ट पर बेची जाने वाली दर्द निवारक दवाएं दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं, लेकिन आपको इसके विकल्प के बारे में भी जानना चाहिए। इस लेख के माध्यम से हम कमर दर्द के लिए घरेलू उपचार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।

लंबे समय तक बैठने से हो सकता है कमर में दर्द, अपनाएं ये 7 घरेलू उपचार - 7 Home Remedies To Get Rid Of Back Pain In Hindi

1. मांसपेशियों को गतिमान बनाए रखने के लिए व्यायाम करें (Exercise to keep the muscles moving)

व्यायाम एंडोर्फिन (endorphins), मस्तिष्क के प्राकृतिक दर्द निवारक को छोड़ सकता है और तनावग्रस्त मांसपेशियों को आराम दे सकता है। कमर दर्द होने पर उठना और हिलना-डुलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक तेज टहलना, योग, पानी एरोबिक्स, एरोबिक्स, तैराकी, या अन्य कम प्रभाव वाली गतिविधियां पीठ दर्द को कम कर सकती हैं। मांसपेशियों को लचीला और मजबूत रखने के लिए, आप एक दैनिक व्यायाम कार्यक्रम शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं जो ताकत प्रशिक्षण और खींचने को जोड़ती है।

2. पॉस्चर में सुधार करें (Improve posture)

खराब पॉस्चर से कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है! चलना/दौड़ना, तैरना, योग, ताई ची, पिलेट्स, कोर स्थिरता अभ्यास, एरोबिक व्यायाम व्यायाम के प्रकार हैं जो आसन और पीठ के निचले हिस्से के दर्द दोनों में मदद कर सकते हैं।

3. गर्मी और ठंडक का प्रयोग करें (Use heat and cold)

गर्म और/या ठंडी चिकित्सा एक अन्य प्रभावी उपचार विकल्प है। यह उपाय लागू करने के लिए सरल और उचित मूल्य है। गर्मी और/या ठंडक के प्रयोग से कुछ प्रकार के दर्द से राहत मिल सकती है। इसमें स्पाइनल स्टेनोसिस (spinal stenosis) जैसे सामान्य कारणों से होने वाला पीठ के निचले हिस्से में दर्द शामिल हो सकता है। आप स्टोर से खरीदे गर्म और ठंडे पैक का उपयोग कर सकते हैं, या आप घर पर अपने खुद के गर्म और ठंडे पैक बनाने की कोशिश कर सकते हैं।

4. स्ट्रेच करें (Stretch)

नियमित आधार पर रीढ़ को सहारा देने वाली मांसपेशियों, टेंडन और लिगामेंट्स को स्ट्रेच करना सभी बैक एक्सरसाइज प्रोग्राम का एक अनिवार्य घटक है। अधिकांश स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा गर्दन और पीठ दर्द से छुटकारा पाने के लिए डिज़ाइन किए गए खिंचावों को निर्धारित किए जाने की संभावना है। यह रीढ़ को सहारा देने वाली मांसपेशियों में तनाव को कम करता है।

5. मालिश करके देखें (Try massage)

जब आप मालिश शब्द सुनते हैं, तो आप तुरंत आराम महसूस करते हैं। पीठ दर्द से तत्काल राहत पाने के लिए मालिश सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। सानना, घर्षण, ग्लाइडिंग, कंपन और टक्कर नरम ऊतक मालिश तकनीकों के उदाहरण हैं। मालिश को अन्य उपचारों के साथ जोड़ा जा सकता है।

6. अर्निका का प्रयास करें (Try Arnica)

अर्निका एक होम्योपैथिक उपाय है जिसका उपयोग मांसपेशियों में दर्द, सूजन, चोट लगने और मामूली चोटों के इलाज के लिए किया जा सकता है। जबकि इस बात के बहुत कम वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि अर्निका प्रभावी है, इसके दुष्प्रभावों का कम जोखिम है और यह कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

7. पर्याप्त नींद लें (Get enough sleep)

यहाँ आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक आता है! नींद न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी नींद और सुबह के पीठ दर्द से बचने के लिए उचित आराम और पीठ का संरेखण महत्वपूर्ण है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

