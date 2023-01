पुराने घावों (old wounds) को ठीक करना मुश्किल हो सकता है और निशान छोड़ सकते हैं। जबकि चिकित्सा ध्यान देने की हमेशा सिफारिश की जाती है, कुछ घरेलू उपचार भी होते हैं जिनका उपयोग उपचार प्रक्रिया को तेज करने और निशान की उपस्थिति को कम करने के लिए किया जा सकता है। इस लेख में कुछ घरेलू उपचारों पर विचार किया गया है।

पुराने घाव से निजात पाने के लिए अपनाएं ये 7 घरेलू उपाय - 7 Home Remedies To Get Rid Of Old Wounds In Hindi

1. शहद (Honey): शहद में प्राकृतिक जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो संक्रमण को रोकने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। घाव पर शहद की एक पतली परत लगाएं और इसे पट्टी से ढक दें। इस प्रक्रिया को दिन में 2-3 बार दोहराएं।

2. एलोवेरा (Aloe vera): एलोवेरा में एंटी-इंफ्लेमेटरी और जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो त्वचा को शांत करने और हीलिंग को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को घाव पर लगाएं और पट्टी से ढक दें। इस प्रक्रिया को दिन में 2-3 बार दोहराएं।

3. हल्दी (Turmeric): हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो सूजन को कम करने और संक्रमण को रोकने में मदद कर सकते हैं। हल्दी पाउडर को पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे घाव पर लगाएं। इसे धोने से पहले 15-20 मिनट के लिए लगा रहने दें। इस प्रक्रिया को दिन में 2-3 बार दोहराएं।

4. टी ट्री ऑयल (Tea tree oil): टी ट्री ऑयल में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो संक्रमण को रोकने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। नारियल के तेल जैसे वाहक तेल के साथ चाय के पेड़ के तेल को पतला करें और इसे घाव पर लगाएं। इस प्रक्रिया को दिन में 2-3 बार दोहराएं।

5. विटामिन E: विटामिन E निशान की उपस्थिति को कम करने में मदद के लिए जाना जाता है। घाव पर विटामिन E का तेल लगाएं और धीरे से मालिश करें। इस प्रक्रिया को दिन में 2-3 बार दोहराएं।

6. घाव को साफ और सूखा रखें (Keep the wound clean and dry): संक्रमण को ठीक करने और रोकने के लिए घाव को साफ और सूखा रखना जरूरी है। घाव को गर्म पानी और हल्के साबुन से साफ करें और अच्छी तरह सुखाएं।

7. स्कैब को चुनने से बचें (Avoid picking at the scab): स्कैब को चुनने से उपचार में देरी हो सकती है और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। पपड़ी को स्वाभाविक रूप से गिरने दें, इस प्रकार शरीर घाव की रक्षा करता है और इसे ठीक करने में मदद करता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपचार हर किसी के लिए काम नहीं कर सकते हैं और कुछ घावों को चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि आप संक्रमण के किसी भी लक्षण जैसे लाली, सूजन, या निर्वहन का अनुभव करते हैं, तो चिकित्सकीय ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

अंत में, पुराने घावों को ठीक करना मुश्किल हो सकता है और निशान छोड़ सकते हैं। शहद, एलोवेरा, हल्दी, टी ट्री ऑइल और विटामिन ई जैसे घरेलू उपचार घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करने और दाग-धब्बों को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, घाव को साफ और सूखा रखना, और घाव को भरने से बचना आवश्यक है। हालांकि, यदि आप संक्रमण के किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं तो चिकित्सकीय ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

