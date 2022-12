क्या कॉर्न खाना वजन घटाने के लिए अच्छा है? जानिए इससे जुड़े कुछ हैरान करने वाले तथ्य

यदि हम अपने दैनिक आहार में मकई (Corn) को शामिल करते हैं, तो इसके कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं जैसे कि दृष्टि में सुधार। हालाँकि, क्या आप जानते हैं कि वजन घटाने पर मकई का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है? मकई का उच्च फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर संयोजन इसे वजन घटाने के लिए अत्यधिक अच्छा बनाता है। यहां कुछ कारण बताए गए हैं कि क्यों आपको अपने वजन घटाने के कार्यक्रम में मकई को शामिल करने पर विचार करना चाहिए।

क्या कॉर्न खाना वजन घटाने के लिए अच्छा है? जानिए इससे जुड़े कुछ हैरान करने वाले तथ्य - 7 Surprising Facts About Eating Corn For Weight Loss In Hindi

1. उच्च प्रोटीन फिर भी पचाने में आसान (High Protein Yet Easy to Digest)

मकई के उच्च फाइबर गुणों के लिए धन्यवाद, यह वजन घटाने में सहायता के लिए एक शानदार अनाज साबित होता है। मकई की फाइबर सामग्री पाचन में मदद करती है जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। मकई एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो मेटाबॉलिज्म में सुधार करने में मदद करता है।

2. उच्च फाइबर सामग्री (High Fibre Content)

इसके अलावा, मकई फाइबर और कार्ब्स में बहुत अधिक है; यह मिनरल और विटामिनों से भरपूर है। इसके अतिरिक्त, यह वसा और जटिल प्रोटीन में अपेक्षाकृत कम है।

3. खाना बनाना और नाश्ते के रूप में खाना आसान (Simple to Cook and Eat as a Snack)

भुना हुआ मकई, मक्खन के बिना पॉपकॉर्न, उबले हुए मकई, या चार्ज ग्रिल्ड मकई आपके वजन घटाने के शासन के दौरान आपके स्नैक्स या आपके सलाद और भोजन में शामिल करने के लिए उत्कृष्ट विकल्प हैं।

4. उच्च पोषण मूल्य (High nutritional value)

एक कप जो लगभग 164 ग्राम येलो कॉर्न होता है उसमें केवल 177 कैलोरी और 41 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 5.4 ग्राम है, और वसा की मात्रा केवल 2.1 ग्राम है। भुट्टे में मौजूद फाइबर की मात्रा 4.6 ग्राम तक होती है।

5. कार्बोहाइड्रेट में लस मुक्त और मध्यम (Gluten-free and Moderate in Carbs)

इसके प्रभावशाली पोषण प्रोफ़ाइल के कारण, बहुत से लोग अपने वजन घटाने वाले आहार के हिस्से के रूप में एक साबुत मकई या पॉप्ड मकई खाने से लाभान्वित होते हैं। मकई भी स्वाभाविक रूप से लस मुक्त है और लस असहिष्णु लोगों को खाने के लिए सुरक्षित है।

6. उच्च स्तर के एंटीऑक्सिडेंट, विटामिन और मिनरल हैं (High Levels of Antioxidants, Vitamins, and Minerals)

इसके अतिरिक्त, स्वीट कॉर्न में उच्च स्तर के एंटीऑक्सिडेंट, विटामिन A, B और C, और खनिज होते हैं, जो संयुक्त होने पर, अच्छी दृष्टि और स्वस्थ त्वचा बनाए रखने में मदद करते हैं, और म्यूकोसा को मजबूत करते हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न गुहाओं के लिए एक झिल्ली या अस्तर के रूप में कार्य करता है। इसी समय, यह विभिन्न आंतरिक अंगों की सतह को कवर करता है।

7. शानदार प्रोबायोटिक्स और आंत के अनुकूल (Probiotics and Gut-friendly)

स्वीटकॉर्न एक उत्कृष्ट प्रोबायोटिक है क्योंकि इसमें आंत के अनुकूल बैक्टीरिया बहुत होते हैं। इस प्रकार के जीवाणु अच्छे पाचन में सहायता करते हैं और यहां तक कि बेहतर चयापचय की सुविधा भी देते हैं। यह अंततः वजन घटाने में मदद करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes