शरीर का मेटाबोलिज्म बढ़ाने के लिए खाएं यह 7 चीज़ें - Shareer Ka Metabolism Badhane Ke Liye Khayein Yeh 7 Cheezein 

मेटाबोलिज्म (Metabolism) रेट यानी चयापचय दर, भोजन का ऊर्जा में बदलने के दर को कहा जाता है। मेटाबोलिज्म तेज होने से ही वजन कम करने में मदद मिलती है। शरीर को किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, खाना पचाने में, ब्लड सर्कुलेशन में और ब्रीथिंग व हार्मोनल बैलेंस जैसे कार्यों के लिए उचित मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा मेटाबोलिज्म से प्राप्त होती है। अच्छे मेटाबोलिज्म से आपको ऊर्जावान और एक्टिव रहने में मदद मिलेगी। खराब मेटाबोलिज्म के कारण कोलेस्ट्रॉल, मांसपेशियों में कमजोरी, बढ़ता वजन, गठिया, सूजन, अस्थिर मासिक धर्म, तनाव, डिप्रेशन आदि समस्या उत्पन हो सकती हैं। इसी कारण से मेटाबोलिज्म का सही होना जरूरी होता है। आइये इस लेख के माध्यम से जाने की शरीर का मेटाबोलिज्म बढ़ाने के लिए कौनसी चीज़ों का सेवन करे।

शरीर का मेटाबोलिज्म बढ़ाने के लिए खाएं यह 7 चीज़ें

1. विटमिन C युक्त खाद्य पदार्थ (Foods rich in Vitamin C)

विटमिन C युक्त फल जैसे संतरे, नींबू, अंगूर आदि शरीर में विटामिन और आयरन की मात्रा बढ़ाने में सहायक होते हैं। यह शरीर की मांसपेशियों को मजबूती देते हैं।

2. प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ (Protein rich foods)

प्रोटीन शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। दूध, दही, चीज़ आदि डेयरी प्रॉडक्ट के साथ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे अंडे, चिकन, मछली, मीट से मेटाब्लोिस्म को बढ़ोतरी मिलती है। प्रोटीन फैट को मसल में बदलकर मजबूत बनाने में मददगार है।

3. मिर्ची (Chili)

मिर्च में मौजूद केमिकल कंपाउंड कैपसेसिन, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ कैलरी और फैट बर्न करने में मददगार है। एक इसमें भूख को कम करने के भी गुण होते हैं।

4. दालें और फलियां (Pulses and Legumes)

दालें जैसे मसूर, मूंग, चना, तूर, मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इनमें आहार सम्बंधी फाइबर होते हैं जो पाचन को सही रखने में मददगार है। यह वसा को ऊर्जा में बदलकर उपयोग करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करते हैं।

5. हरी सब्जियां (Green vegetables)

हरी सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, इनमें आयरन, जिंक और सिलेनियम मौजूद होता है। यह थायरॉइड ग्लैंड के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। पालक समेत कई साग-सब्जियां होती है जो शरीर में मेटाबॉलिज्म लेवल को बढ़ाने में सहायक होते हैं।

6. ग्रीन टी (Green tea)

एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर ग्रीन टी शरीर के मेटाबोलिज्म को बढ़ाने में मददगार होती है। यह शरीर से टॉक्सिन्स को बहार निकालने में सक्षम होती है। आप इसके सेवन से 100 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं।

7. नारियल का तेल (Coconut Oil)

नारियल का तेल अपनी डाइट में लेने से मेटाबोलिज्म को बढ़ावा मिलता है। यह उन सामग्रियों में पाया जाता है जो सीधा लिवर में जाकर फैट को ऊर्जा की तरह उपयोग करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar