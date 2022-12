सर्दी त्वचा पर कठोर हो सकती है, और होंठ कोई अपवाद नहीं हैं। शुष्क, ठंडी हवा से फटे और बेजान होंठ हो सकते हैं जो न केवल असुविधाजनक होते हैं, बल्कि भद्दे भी होते हैं। यदि आप इस सर्दी में फटे होंठों से जूझ रहे हैं, तो यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपके होंठो को शांत करने और पोषण देने में मदद करेंगे।

इस सर्दी फटे-बेजान होठों के लिए अपनाएं ये 7 नुस्खे - 7 Tips For Chapped And Lifeless Lips This Winter In Hindi

खूब सारा पानी पिएं (Drink plenty of water)

निर्जलीकरण से सूखे, फटे होंठ हो सकते हैं, इसलिए पूरे दिन खूब पानी पीना सुनिश्चित करें। यह आपकी त्वचा और होंठों को हाइड्रेटेड रखने में मदद करेगा और उन्हें रूखा और फटने से बचाएगा।

लिप बाम या चैपस्टिक का प्रयोग करें (Use a lip balm or chapstick)

लिप बाम और चापस्टिक्स होंठों पर एक सुरक्षात्मक बाधा बनाने में मदद करते हैं जो नमी के नुकसान को रोकता है। ऐसे उत्पादों की तलाश करें जिनमें मोम, कोकोआ मक्खन और नारियल तेल जैसे प्राकृतिक तत्व हों, क्योंकि ये होंठों को पोषण और मॉइस्चराइज़ करने में मदद करेंगे।

अपने होठों को काटने या नोचने से बचें (Avoid biting or picking at your lips)

अपने होठों को काटने या नोचने से वे अधिक फटे हो सकते हैं और संक्रमण का खतरा हो सकता है। यदि आप अपने होठों को चबाते हुए पाते हैं, तो उन्हें नम रखने और आदत को हतोत्साहित करने के लिए लिप बाम या चैपस्टिक का उपयोग करने का प्रयास करें।

अल्कोहल युक्त उत्पादों का उपयोग करने से बचें (Avoid using products that contain alcohol)

अल्कोहल रूखा हो सकता है, इसलिए ऐसे उत्पादों का उपयोग करने से बचें जिनमें यह हो, खासकर आपके होठों पर। इसमें अल्कोहल-आधारित टोनर और कसैले शामिल हैं।

अपने होठों को एक्सफोलिएट करें (Exfoliate your lips)

अपने होठों को एक्सफोलिएट करने से मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने और नई, स्वस्थ त्वचा के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। अपने होठों को एक्सफोलिएट करने के लिए, बराबर मात्रा में ब्राउन शुगर और शहद मिलाएं, और एक नरम टूथब्रश का उपयोग करके धीरे से अपने होठों को गोलाकार गति में रगड़ें। गुनगुने पानी से धो लें और इसके बाद मॉइस्चराइजिंग लिप बाम लगाएं।

ह्यूमिडिफायर का प्रयोग करें (Use a humidifier)

शुष्क हवा होठों सहित त्वचा पर कठोर हो सकती है। अपने घर या कार्यालय में ह्यूमिडिफायर का उपयोग करने से हवा में नमी वापस लाने में मदद मिल सकती है, जो आपके होंठों को फटने से रोकने में मदद कर सकती है।

अपने होठों को धूप से बचाएं (Protect your lips from the sun)

सिर्फ इसलिए कि यह सर्दी का मतलब यह नहीं है कि सूरज की हानिकारक यूवी किरणें चिंता का विषय नहीं हैं। अपने होठों को सूरज के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए एसपीएफ युक्त लिप बाम या चैपस्टिक का उपयोग करना सुनिश्चित करें।

इन टिप्स को अपनाकर आप इस सर्दी में अपने फटे और बेजान होठों को राहत और पोषण देने में मदद कर सकते हैं। हाइड्रेटेड रहने के लिए याद रखें, एक लिप बाम या चैपस्टिक का उपयोग करें, और अपने होठों को पूरे मौसम में स्वस्थ और खुश रखने के लिए धूप से बचाएं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

