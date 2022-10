त्योहारों का मौसम नजदीक है, नवरात्री, करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली जैसे पर्व नजदीक है ऐसे में मिठाई, तला-भुना खाने के बाद शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं।इसलिए हमने उत्सव शुरू होने से पहले डिटॉक्स करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।

त्योहारों पर बीजिंग करने से बचने के लिए अपनाएं ये 8 डिटॉक्स टिप्स - Detox Tips After Festival Binging In Hindi

1. सुबह गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पिएं (Drink warm water mixed with lemon and honey in the morning)

सुबह गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से पाचन तंत्र उत्तेजित होता है, जिससे कब्ज को रोकने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, नींबू लिवर के स्वास्थ्य का समर्थन करता है, जो बदले में जटिल खाद्य पदार्थों को संसाधित करने के लिए पाचन तंत्र की क्षमता में सुधार करता है। शहद किसी भी प्रकार की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी से लड़ता है जो मौजूद हो सकता है।

2. लिवर की सफाई का विकल्प चुनें (Liver Cleansing)

शरीर का प्राथमिक विषहरण (detoxifier) लिवर है। प्रदूषकों को विषहरण करने में लिवर की सहायता करने के लिए कुछ सरल तरीके हैं। हमारे शरीर के लिए हाइड्रेशन महत्वपूर्ण है। हमारे आंतरिक शरीर का तापमान पानी द्वारा नियंत्रित होता है, जिससे पोषण अवशोषण में भी सुधार होता है। यहां तक कि पाचन में भी मदद मिलती है और मदद मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप तुरंत विषहरण होता है। अपने व्यायाम के स्तर और शरीर के वजन के आधार पर, आपको हर दिन 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए। अपने मेटाबोलिज्म को तेज करने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, सुबह सबसे पहले दो गिलास गर्म पानी पिएं।

3. व्यायाम करें (Exercise)

अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित व्यायाम शारीरिक सूजन को कम करता है और शरीर के विषहरण कार्यों में सहायता करता है। किसी भी विषहरण कार्यक्रम में व्यायाम को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में शामिल करना चाहिए। यह पाचन को बढ़ावा देता है और पाचन तंत्र को काम करता रहता है।

4. आंतरायिक उपवास (Intermittent Fasting)

एक सामान्य आहार जो उपवास और खाने के समय के बीच वैकल्पिक होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग (IF) है। भले ही हमारा शरीर खुद को डिटॉक्स करने में अत्यधिक सक्षम है, लेकिन ईट फिट रिपीट की निर्माता, पोषण विशेषज्ञ रुचि शर्मा, इस प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए आंतरायिक उपवास का अभ्यास करने की सलाह देती हैं।

5. खुद को हाइड्रेटेड रखें (Keep yourself hydrated)

पाचन और पोषण अवशोषण में मदद करने के अलावा, पानी शरीर को डिटॉक्सीफाई करने में भी मदद करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि पुरुषों के लिए 3.7 लीटर और महिलाओं के लिए 2.7 लीटर पानी की उचित दैनिक खपत है। त्योहारों के बाद शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और बेहतर पाचन में मदद करने के लिए, प्रत्येक दिन लगभग तीन लीटर पानी का सेवन करना एक अच्छा विचार है। दिन भर में आप नींबू का रस, छाछ और नारियल पानी के रूप में पानी पी सकते हैं।

6. प्रसंस्कृत भोजन की खपत कम करें (Avoid consumption of processed food)

कम प्रसंस्कृत (processed) खाद्य पदार्थों का सेवन करके आपके शरीर की विषहरण प्रक्रिया का समर्थन किया जा सकता है। डेयरी, ग्लूटेन, रिफाइंड शुगर और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट जैसे इंफ्लेमेटरी खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट से हटाना शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है। आहार विशेषज्ञ गरिमा गोयल का कहना है कि इन भोजनों से परहेज करने से हमारे पेट को राहत मिलती है।

7. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें (Eat foods rich in antioxidants)

विटामिन A, C, E और सेलेनियम से भरपूर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें। हर दिन एक कप ग्रीन टी जैसे जामुन, फल, नट्स, चॉकलेट, सब्जियां, मसाले और पेय जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन फायदेमंद होता है।

8. पर्याप्त नींद लें (Get enough sleep)

सुनिश्चित करें कि आप त्योहारों के मौसम से पहले पर्याप्त उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली नींद ले रहे हैं। एक अच्छी रात की नींद आपके शरीर और दिमाग को फिर से जीवंत करने और बीमारी की रोकथाम में सहायता करती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

