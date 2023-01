इस कड़कड़ाती ठंड में शरीर को रखें गर्म, अपनाएं ये 8 घरेलू उपाय

कड़कड़ाती ठंड के दौरान शरीर को गर्म रखना अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और हाइपोथर्मिया (hypothermia) और शीतदंश (frostbite) जैसी बीमारियों को रोकने के लिए आवश्यक है। हर किसी के पास सेंट्रल हीटिंग या महंगे थर्मल कपड़ों तक पहुंच नहीं है। सौभाग्य से, ऐसे कई घरेलू उपचार हैं जो बैंक को तोड़े बिना शरीर को गर्म रखने में मदद कर सकते हैं।

इस कड़कड़ाती ठंड में शरीर को रखें गर्म, अपनाएं ये 8 घरेलू उपाय - 8 Home Remedies To Keep The Body Warm In This Cold Weather In Hindi

हाइड्रेटेड रहें (Stay Hydrated): स्वस्थ शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए पानी पीना और हाइड्रेटेड रहना महत्वपूर्ण है। जब शरीर निर्जलित होता है, तो यह तापमान को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि दिन भर में खूब पानी पिएं।

परतों में पोशाक (Dress in Layers): कपड़ों की कई परतें पहनने से शरीर के करीब गर्मी को रोकने में मदद मिल सकती है, जिससे आप गर्म रहते हैं। अपनी त्वचा के बगल में नमी सोखने वाली सामग्री की एक पतली परत के साथ शुरू करें, उसके बाद एक मोटी इंसुलेटिंग परत, और एक विंडप्रूफ और वाटरप्रूफ बाहरी परत के साथ समाप्त करें।

सक्रिय रहें (Stay Active): नियमित शारीरिक गतिविधि रक्त के प्रवाह को बढ़ाने और शरीर के तापमान को बढ़ाने में मदद कर सकती है। यहां तक कि सरल व्यायाम जैसे स्ट्रेचिंग या ब्लॉक के चारों ओर तेज चलना भी फर्क कर सकता है।

गर्म स्नान या स्नान करें (Take a warm shower or bath): सोने से पहले गर्म स्नान या स्नान करने से शरीर को आराम करने और कोर तापमान बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जिससे नींद आना और रात भर गर्म रहना आसान हो जाता है।

हीटिंग पैड या गर्म पानी की बोतलों का उपयोग करें (Use heating pads or hot water bottles): अपनी पीठ, पेट, या पैरों पर हीटिंग पैड या गर्म पानी की बोतल रखने से आपके मुख्य तापमान को गर्म करने और आपको गर्म रखने में मदद मिल सकती है।

गर्म भोजन करें (Eat a warm meal): गर्म भोजन खाने से शरीर का तापमान बढ़ाने और सक्रिय रहने के लिए ऊर्जा प्रदान करने में मदद मिल सकती है। सूप, स्टॉज और गर्म अनाज बढ़िया विकल्प हैं।

अपने सिर और हाथों को गर्म रखें (Keep your head and hands warm): सिर और हाथ विशेष रूप से ठंड के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि उन्हें गर्म टोपी और दस्ताने से ढक कर रखें।

अपने घर को गर्म रखें (Keep your home warm): गर्म हवा को अंदर रखने और ड्राफ्ट को बाहर रखने के लिए अपने घर को इंसुलेट करें। खिड़कियों को प्लास्टिक की फिल्म से ढक दें और ठंडी हवा को अंदर आने से रोकने के लिए डोर स्नेक का इस्तेमाल करें।

इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप कड़ाके की ठंड के दौरान गर्म और स्वस्थ रह सकते हैं। अपने शरीर को सुनना याद रखें और यदि आप बुजुर्ग, युवा हैं, या ऐसी स्वास्थ्य स्थिति है जो आपको ठंड से संबंधित बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है, तो अतिरिक्त सावधानी बरतें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes