अलसी (Flaxseeds) एक लोकप्रिय सुपरफूड (Superfood) है जिसका सेवन हजारों सालों से किया जा रहा है। वे पोषक तत्वों से भरे हुए हैं और कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए दिखाए गए हैं। यहां अलसी के कुछ आश्चर्यजनक फायदे हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे।

दंग कर देंगे अलसी के बीज के ये 8 फायदे (8 Surprising Benefits Of Flaxseeds In Hindi)

1. ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर (Rich in Omega-3 Fatty Acids)

फ्लैक्स सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड के सबसे अच्छे पौधे-आधारित स्रोतों में से एक हैं, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड को शरीर में सूजन को कम करने, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने और कुछ प्रकार के कैंसर के खतरे को कम करने के लिए दिखाया गया है।

2. फाइबर में उच्च (High in Fiber)

अलसी घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत है। घुलनशील फाइबर रक्त शर्करा के स्तर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जबकि अघुलनशील फाइबर स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देता है और कब्ज को रोकने में मदद कर सकता है।

3. कैंसर के खतरे को कम करे (Reduce Cancer Risk)

फ्लैक्स सीड्स में लिग्नांस (lignans) होते हैं, जो पौधे के यौगिक होते हैं जिन्हें कैंसर विरोधी गुण दिखाया गया है। अध्ययनों में पाया गया है कि अलसी के बीजों का सेवन स्तन कैंसर और पेट के कैंसर के खतरे को कम कर सकता है।

4. रक्तचाप कम करे (Lowers Blood Pressure)

अलसी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड उच्च रक्तचाप वाले लोगों में रक्तचाप को कम करने के लिए दिखाया गया है। एक रिसर्च में, 6 महीने तक अलसी का सेवन करने से systolic और diastolic दोनों रक्तचाप में उल्लेखनीय कमी आई।

5. त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करे (It Improves Skin Health)

अलसी एंटीऑक्सिडेंट का एक बड़ा स्रोत है, जो त्वचा को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त, फ्लैक्ससीड्स में ओमेगा -3 फैटी एसिड के उच्च स्तर को त्वचा के जलयोजन में सुधार और झुर्रियों की उपस्थिति को कम करने के लिए दिखाया गया है।

6. वजन घटाने में मदद मिल सकती है (May Help with Weight Loss)

अलसी के बीज कैलोरी में कम लेकिन फाइबर से भरपूर होते हैं, जो परिपूर्णता की भावनाओं को बढ़ावा देने और अधिक खाने से रोकने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, फ्लैक्ससीड्स में लिग्नांस वजन घटाने को बढ़ावा देने और शरीर में वसा को कम करने के लिए दिखाया गया है।

7. कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार करे (Improve Cholesterol Levels)

फ्लैक्ससीड्स में फाइबर और ओमेगा -3 फैटी एसिड एलडीएल (खराब) कोलेस्ट्रॉल को कम करके और एचडीएल (अच्छा) कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार करने के लिए दिखाया गया है। यह हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।

8. रजोनिवृत्ति के लक्षणों को कम कर सकता है (It Reduce Menopause Symptoms)

फ्लैक्स सीड्स में फाइटोएस्ट्रोजेन होते हैं, जो पौधे के यौगिक होते हैं जिनकी एस्ट्रोजेन के समान संरचना होती है। यह रजोनिवृत्ति के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है, जैसे गर्म चमक और रात का पसीना।

अंत में, अलसी एक सुपरफूड है जो कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। वे ओमेगा -3 फैटी एसिड, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट का एक बड़ा स्रोत हैं, और हृदय स्वास्थ्य में सुधार, कैंसर के जोखिम को कम करने और स्वस्थ त्वचा और वजन घटाने को बढ़ावा देने के लिए दिखाए गए हैं। अलसी को अपने आहार में शामिल करना आपके समग्र स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती का समर्थन करने का एक आसान और स्वादिष्ट तरीका है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।