अधिक चावल का सेवन क्यों होता है नुकसानदायक, जानिये कारण 

खाने में गेहूं के बाद जो सबसे उपयोग में आने वाली चीज होती है, वो है चावल। जिस तरह से लोग गेहूं से बनी रोटी का सेवन करते हैं उसी तरह चावल भी खाने का एक अहम हिस्सा है। बिना चावल के हमारे देश में खाने को अधूरा माना जाता है। लेकिन क्या चावल का सेवन हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। अगर कोई व्यक्ति इसका कम मात्रा में सेवन करता है, तो ये नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन वहीं अगर कोई हमेशा चावल ही खाता हो, तो हां, ये शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। चावल खाने के कुछ फायदे हैं, तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। आइए इसके क्या नुकसान हैं जानते हैं।

चावल के ज्यादा सेवन से बढ़ता है मोटापा (Obesity increases due to excessive consumption of rice) - यदि आप सिर्फ चावल खाने के शौकीन हैं, तो इस शौक को थोड़ा कम कर दें। क्योंकि चावल में पाए जाने वाला स्टार्च मोटापे को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए चावल का सेवन कम करना चाहिए। यदि आप इसका सेवन दिन में दो बार करते हैं, तो इसको एक बार ही खाना शुरु करें।

डायबिटीज का खतरा (Risk of diabetes) - चावल में बहुत अधिक मात्रा में कैलोरी होती है। जिससे ज्यादा सेवन से डायबिटीज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चावल के सेवन से शुगर का लेवल बढ़ जाता है जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। इसलिए चावल का सेवन बहुत कम करना चाहिए।

चावल खाने से होती है सुस्ती (Eating rice causes lethargy) - चावल खाने से सुस्ती होने लगती है। आप जब भी बहुत अधिक चावल का सेवन करेंगे, तो इसके सेवन से नींद आना शुरु हो जाती है। इसके पीछे का कारण यह है कि चावल खाने से शुगर लेवल बढ़ता है और जब हम ज्यादा चावल का सेवन कर लेते हैं इससे शुगर बढ़ती है जिसके कारण शरीर में सुस्ती आने लगती है।

चावल का ज्यादा सेवन बढ़ता है गैस की समस्या (Excessive consumption of rice increases the problem of gas) - चावल के ज्यादा सेवन से गैस की समस्या होने लगती है। क्योंकि इसमें फाइबर की बहुत कम मात्रा होती है जिससे चावल को पचने में समय लगता है। जिसके कारण चावल कई बार गैस बनाने का काम भी करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

