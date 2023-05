सफेद प्याज खाने के फायदे और नुकसान

प्याज का इस्तेमाल ज्यादातर घरों में किया जाता है। गर्मियों में प्याज का सेवन करना काफी बढ़ जाता है। प्याज न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के काम आती है बल्कि सेहत के लिए भी प्याज काफी फायदेमंद होती है। प्याज में कई तरह के पोषक तत्व छुपे होते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। ज्यादातर घरों में लाल प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि लोगों को सफेद प्याज के फायदों के बारे में जानकारी का अभाव रहता है। इसलिए आज इस लेख में हम आपको सफेद प्याज से मिलने वाले कुछ ऐसे ही फायदों के बारे में बताएंगे। जिससे आप इसका सेवन करना शुरू कर देंगे। तो चलिए जानते हैं।

सफेद प्याज के पोषक तत्व - जिस तरह से लाल प्याज पोषक तत्वों से भरपूर होती है उसी तरह सफेद प्याज में भी भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। सफेद प्याज में विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम और कई जरूर तत्व पाए जाते हैं। इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। प्याज का इस्तेमाल हार्ट को हेल्दी रखने, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और कई संक्रमण को दूर रखने के लिए किया जाता है।

सफेद प्याज के फायदे - Benefits of white onion in hindi

दमा के रोगियों के लिए फायदेमंद (Beneficial for asthma patients) - दमा के रोगियों के लिए सफेद प्याज का सेवन करना फायदेमंद होता है। सफेद प्याज एंटी-इंफ्लैमेटरी और एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है। इससे फेफड़ों की सूजन को कम करने में मदद मिलती है। यदि आप सफेद प्याज के रस में शहद मिलाकर सेवन करेंगे, तो इससे छाती में जमा कफ पिघलेगा। जिससे आपको आराम मिल सकेगा।

संक्रमण को रखे दूर (keep the infection away) - सफेद प्याज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो संक्रमण को ठीक करने में मदद करते हैं। सफेद प्याज अपने एंटीबायोटिक गुणों की वजह से आंख, नाक और कान के संक्रमण को दूर रखने में मदद करती है। इसलिए इसका सेवन रोजाना कर सकते हैं।

कैंसर से बचाए (prevent cancer) - सफेद प्याज में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जो शरीर को पेट, कोलोन, फेफड़ा तथा प्रोटेस्ट आदि कैंसर से बचाता है। सफेद प्याज का सेवन मूत्र संक्रमण होने से भी रोकता है। यदि आप भी कैंसर के जोखिम को कम करना चाहें, तो सफेद प्याज का सेवन जरूर करें।

टॉक्सिन को बाहर निकाले (flush out toxins) - सफेद प्याज के सेवन से शरीर के सभी विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। प्याज में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो इस काम में मदद करते हैं। इसलिए सफेद प्याज का सेवन रोजाना करना चाहिए।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes