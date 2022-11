चिचिण्डा के फायदे और नुकसान 

चिचिण्डा Snake Gourd की सब्जी का सेवन शायद बहुत से लोग नहीं करते हैं। लेकिन सेहत के लिए इसके इतने ज्यादा फायदे देखने को मिलते हैं कि सभी लोगों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इसके सेवन से कई तरह की बीमारियों को खुद से दूर रख सकते हैं। साथ ही कई बीमारियों के इलाज में मदद भी करता है। इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन (ए, ई) पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक की भी मात्रा पाई जाती है। सेहत के लिए चिचिण्डा बहुत फायदेमंद होता है। तो चलिए जानते हैं आगे लेख में इसके फायदे और नुकसान के बारे में-

चिचिंडा के फायदे - Benefits of Snake Gourd

डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभकारी Beneficial for diabetes patients - चिचिंडा सब्जी डायबिटीज मरीजों के लिए बहुत लाभदायक होती है। इसमें पाए जाने वाला एंटीडायबिटिक गुण डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसलिए इसकी सब्जी डायबिटीज मरीजों के लिए लाभकारी होती है।

पाचन के लिए लाभदायक Good for digestion - चिचिंडा की सब्जी पाचन के लिए बहुत लाभदायक होती है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को सही बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए इसका सेवन नियमित तौर पर किया जा सकता है।

हार्ट के लिए फायदेमंद Beneficial for heart - चिचिंडा को हार्ट के मरीजों के लिए फायदेमंद माना जाता है। क्योंकि इसमें कुकुरबिटा सीन-बी, कुकर बिटासिन-ई, कैरोटीनॉयड और एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि की तरह काम कर सकता है।

वजन को करे कंट्रोल Control the weight - यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो चिचिंडा की सब्जी इसमें आपकी मदद कर सकती है। इसमें काफी कम मात्रा में कैलोरी पाई जाती है। साथ ही इसमें फैट की मात्रा भी बहुत कम होती है। इसलिए इसका सेवन वजन को कम करने के दौरान किया जा सकता है।

एसिडिटी की समस्या में इसका सेवन लाभदायक होता है Its use is beneficial in the problem of acidity. - चिचिण्डा में एसिड का प्रोडक्शन कम होता है। गैस्ट्रिटिस, पेप्टिक अल्सर जैसी स्थितियों के इलाज में यह मदद करता है। यह एसिड रिफ्लक्स और जलन जैसे लक्षणों से राहत देता है।

चिचिण्डा से होने वाले नुकसान Disadvantages of Snake Gourd

चिचिण्डा में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिस कारण से कुछ लोगों में पेट दर्द और गैस की शिकायत हो सकती है।

डॉक्टर की सलाह के बगैर गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

