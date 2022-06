ग्लूकोज के फायदे और नुकसान - Glucose Ke Fayde Aur Nuksan

ग्लूकोज (Glucose) का सेवन आमतौर पर सभी करते हैं। ग्लूकोज का सेवन करने से शरीर को बहुत कम समय में ताकत मिलती है। लोगों को जब कमजोरी होती है उस दौरान ग्लूकोज का सेवन किया जाता है। जिससे एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। गर्मी में डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते कमजोरी आने लगती है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए आप ग्लूकोज का सेवन कर सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान जरूर रखें कि किसी भी चीज की अति से सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए एक सीमा में ही ग्लूकोज का सेवन करना चाहिए। तो आइए इस लेख के जरिए जानते हैं, ग्लूकोज पीने के फायदे और नुकसान।

ग्लूकोज पीने के फायदे

ग्लूकोज के सेवन से तुरंत एनर्जी का संचार होता है (Energy is transmitted immediately by the consumption of glucose) - ग्लूकोज के सेवन से तुरंत एनर्जी मिलती है। हम हर रोज कुछ न कुछ शारीरिक कार्य करते ही हैं, ऐसे में अगर हम ग्लूकोज पीते हैं, तो शरीर को ताकत मिलती है।

स्टेमिना के लिए जरूरी ग्लूकोज (Glucose required for stamina) - शरीर में अगर ग्लाइकोजन की मात्रा अधिक होगी। तो हमें जल्दी थकान नहीं होगी और हम ज्यादा से ज्यादा काम आसानी से कर सकेंगे। क्योंकि ग्लूकोज पीने से स्टेमिना बढ़ता है। जिससे हमारी मांसपेशियां जल्दी कमजोर नहीं पड़ती।

शरीर को ठंडा रखने में मददगार (Helpful in keeping the body cool) - गर्मियों में अक्सर शरीर को ठंडक देने के लिए हम तरह-तरह की ड्रिंक्स का सेवन करते हैं। लेकिन अगर आप ग्लूकोज का सेवन भी करते हैं, तो इससे आपके शरीर में ठंडक मिलेगी और आप तरोताजा रहेंगे।

ग्लूकोज पीने के नुकसान

डायबिटीज का खतरा (Risk of diabetes) - ग्लूकोज में अधिक मात्रा में शक्कर होती है। जिसकी वजह से डायबिटीज होने का खतरा बढ़ सकता है। जब हम ग्लूकोज का सेवन करते हैं, तो अचानक ही हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ती है। जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इसके सेवन से पहले डायबिटीज होने के खतरे को ध्यान में जरुर रखें।

वजन बढ़ाए (Gain weight) - ग्लूकोज में ग्लाइकोजिन की मात्रा अधिक होती है। जो वसा में बदलकर इंसान को मोटा बनाती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

