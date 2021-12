ड्राई फ्रूट्स में बादाम का सेवन लोग सबसे ज्यादा करते हैं। बादाम पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो आपको दिनभर एनर्जी से भरपूर रख सकता है। बादाम (Badam Khane ke fayde in Hindi) खाने से दिमाग बहुत तेज होता है। इसमें ढेर सारे पौष्टिक तत्व जैसे- प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो हमारे शरीर को हर रोगों से बचाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही अगर दिनभर में दो बार बादाम का सेवन करें तो, इससे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में सुधार होने के साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहता है। आईए जानते हैं इसके खाने से शरीर को क्य़ा फायदा होता है।

औषधि गुणो का खजाना है बादाम- aaushadi guno ka khajana hai badam in Hindi

बादाम में काफी मात्रा में हेल्दी फैट्स (Healthy Fat), एंटीऑक्सीडेंट (Antioxidant), विटामिन (Vitamins) और मिनरल्स (Minerals) पाए जाते हैं।

ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है (almonds for diabetes)

इन दिनों ब्लड शुगर (diabetes) की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बादाम ब्लड शुगर के मरीजों को जरूर खाना चाहिए यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का रामबाण इलाज है। इसमें काफी कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें हाई फैट, प्रोटीन, मैग्नीशियम और फाइबर पाया जाता है। इसलिए डायबिटीज (Diabetes) में बादाम खाने से काफी फायदा होता है।

दिमाग हेल्दी रहता है (almonds for brain)

हमें बचपन से ही बादाम खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि, इससे दिमाग तेज होता है। बादाम में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो एनर्जी बढ़ाने के साथ मस्तिष्क की कोषिकाओं को भी रिपेयर करता है, जिससे हमारा सही ढंग से काम करता है। इसेक साथ ही सोचने-समझने की पावर में सुधार होता है। ये एसिटाइलकोलाइन (Ach Acetylcholine) के लेवल को बढ़ाता है जो मेमोरी फंक्शन और पूरे मस्तिष्क की हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है।

वेट लॉस (Benefits of Almonds in Weight Loss)

हाई फैट होने के बाद भी बादाम वजन घटाने के लिए अच्छा माना जाता है। इसे खाने से मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है। बादाम में मौजूद मोनोसैचुरेटेड फैट आपकी भूख को रोकने और पेट को लंबे समय तक भरे रहने का एहसास दिलाता है।

हेल्दी हार्ट (almonds for heart)

एक रिसर्च की मानें तो अगर कोई व्यक्ति दिन में 5 बादाम खाता है तो उसमें हार्ट अटैक का खतरा 50 फीसदी तक कम हो जाता है। इसे खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल किया जा सकता है।

विटामिन-ई (Almonds are the best source of Vitamin E)

बादाम को विटामिन-ई (Vitamin-E) का अच्छा सोर्स माना गया है। केवल 28 ग्राम बादाम से ही हमारी डेली जरूरत का 37 प्रतिशत हिस्सा मिल जाता है। इससे कैंसर, अल्जाइमर जैसी कई बीमारियों के होने की संभावना भी काफी कम हो जाती है।

