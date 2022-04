आंखों के लिए फायदेमंद है एलोवेरा जूस, जानिए कैसे - Aankhoo ke liye faydemand hai Aloe vera juice, janiye kaishe

Aloe vera juice is beneficial for eyes in hindi: एलोवेरा को एक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। खासकर आयुर्वेद में इसके जरिए कई सारी परेशानियों को खत्म किया जाता है। ज्यादातर हम एलोवेरा को चेहरे की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। चेहरे पर दाग-धब्बों, पिंपल्स, झुर्रियां या फिर अन्य स्किन से जुड़ी समस्याओं में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही बालों के लिए एलोवेरा काफी लाभकारी होता है। बालों का झड़ना, गंजेपन को रोकना, सफेद बाल होना आदि समस्याओं से छुटकारा दिलाने में ये असरकारी है। लेकिन, क्या आपको पता है कि एलोवेरा आंखों के लिए भी काफी फायदेमंद है। आंखों से जुड़ी कई समस्याएं में एलोवेरा काफी लाभ पहुंचाता है।

आंखों के लिए फायदेमंद है एलोवेरा जूस (Aloe vera juice is beneficial for eyes in Hindi)

आंखें शरीर का एक बेहद ही अहम हिस्सा हैं, इससे हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी हम दिनभर मोबाइल और लैपटॉप पर आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। जिसके चलते आंखों में जलन, पानी आना इसके साथ ही कई बार आंखें लाल भी हो जाती हैं। ऐसे में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन, इसका दूसरा तरीका है एलोवेरा जूस, जिसके जरिए आंखों से जुड़ी ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं।

एलोवेरा जूस के सेवन से बढ़ जाती है आंखों की रोशनी (Eyesight increases with aloe vera juice)

विशेषज्ञों की मानें तो, आंखों की सारी परेशानियों से निजात पाने के लिए एलोवेरा जूस में अगर शहद मिला दे तो यह और भी ज्यादा लाभ पहुंचाता है। इसके रोजाना सेवन से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। साथ ही आंखों की सारी थकान भी दूर हो जाती है।

ऐसे बनाए एलोवेरा जूस |Aloe vera juice

दो छोटे चम्मच में एलोवेरा का जूस ले लें और इसमें इतनी ही मात्रा में शहद मिला दें। इसके बाद इसमें दो छोटे चम्मच नींबू का रस डाल दें और अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी मिला लें। साथ ही इसमें अखरोट को दो चम्मच ले लें। इन सभी को एक साथ ब्लेंडर में डालकर बारीक पीस लें। इसके बाद एलोवेरा जूस तैयार हो जाएगा। इसे नियमित रूप से सेवन करने से आंखों की सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

