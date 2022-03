गर्भावस्था में एलोवेरा जूस पीने के कमाल के फायदे - Garbhawastha me Aloe vera juice pine ke kamal ke fayde

एलोवेरा सिर्फ स्किन प्रॉब्लम्स को ही नहीं दूर करता बल्कि, पेट से जुड़ी कई समस्याओं को खत्म करता है। जिस तरह स्किन ग्लो करती है उसी तरह एलोवेरा इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि, गर्भावस्था में एलोवेरा जूस पीने से कई फायदे होते हैं। इसका उपयोग कई दवाओं में किया जाता है। एलोवेरा में कैल्शियम, जस्ता, तांबा, पोटेशियम, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम और मैंगनीज प्रचुर मात्रा में पाया जाए जाते हैं जो सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं।

गर्भवती महिलाओं को एलोवेरा के कई फायदे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लें। इसका पौधा घर पर लगा सकते हैं और इसकी पत्तियों से ताजा जूस निकाल कर पी सकती हैं। आईए जानते हैं गर्भावस्था में इसके फायदे के बारे में।

क्‍या प्रेग्‍नेंसी में एलोवेरा जूस ले सकते हैं (aloe vera juice in pregnancy)

सबसे पहले बात करते हैं क्या प्रेग्नेंसी में एलोवेरा जूस ले सकते हैं या नहीं? दरअसल, गर्भावस्था में एलोवेरा का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। लेकिन, अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ना ले तो अच्छा रहेगा। इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो गलत तरीके से लेने पर मां और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एलोवेरा यूटेराइन कॉन्टैक्शन को बढ़ा देती है जो कि प्रेग्नेंसी में खतरनाक हो सकता है। इसके साथ ही यह ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है जिससे सिर चकराने और बेसुध होने की समस्या हो सकती है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लें।

प्रेग्‍नेंसी में एलोवेरा के फायदे (benefits of aloe vera in pregnancy)

-एलोवेरा में कई तरह के विटामिन और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जिसके चलते इसका जूस पीने से शरीर को पोषण मिलता है। हालांकि, इसे नियमित नहीं बल्कि, कभी-कभी ही सेवन करें तो फायदेमंद होगा।

-पेट और आंतों के लिए एलोवेरा जूस बेहद ही लाभकारी है। प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को अक्सर मॉर्निंग सिकनेस की समस्या रहती है। ऐसे में एलोवेरा जूस पीने से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है।

-गर्भावस्था में स्किन बहुत रूखी हो जाती है और उस पर खुजली भी रहती है। ऐसे में एलोवेरा जेल मॉइश्चराइजर की तरह काम करता है। स्किन पर रोज जेल लगाने से नरम और मुलायम रहती है।

-एलोवेरा जूस खून के प्रवाह में सुधार करता है जिससे भ्रूण को पोषण मिल पाता है।

कितनी मात्रा में लें एलोवेरा जूस (How much aloe vera juice should be taken)

-कब्ज दूर करने के लिए 0.04 से 0.17 ग्राम जूस ले सकती हैं।

-रोजाना एलोवेरा जूस के सेवन से शरीर को इसकी लत लग सकती है और साथ ही इसका सेवन बंद करने पर दोबारा कब्ज की समस्या हो सकती है। ऐसे में कभी-कभी ले तो ही अच्छा है।

Edited by Ritu Raj