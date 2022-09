अपेंडिक्स (appendix) एक छोटी, पतली थैली होती है जो लगभग 5 से 10 सेमी (2 से 4 इंच) लंबी होती है। यह बड़ी आंत से जुड़ा होता है, जहां मल बनता है। अपेंडिसाइटिस (Appendicitis) एक समस्या है जो एब्डोमिनल कैविटी में एक हलके दर्द के साथ शुरू होती है और तीव्रता में बढ़ भी सकती है। डॉक्टर से सलाह लें और बताए गए उपचार का पालन करें। सबसे अधिक संभावना है कि आपको तत्काल सर्जरी से गुजरना होगा। परिशिष्ट सर्जरी सुरक्षित हैं और आपका डॉक्टर दवाओं, आराम और उचित आहार की सिफारिश करेगा जो सर्जरी के बाद आपको तेजी से ठीक होने में मदद करेगा।अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें और आप उनके साथ उन घरेलू उपचारों की सूची के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं जो अपेंडिक्स सर्जरी से उबरने वाले रोगियों के लिए प्रभावी साबित हुए हैं। यह लेख आपको कुछ बचाव बताने जा रहा है जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं।

अपेंडिक्स की समस्या से कैसे करें बचाव - Appendicitis Ki Samasya Se Kaise Karein Bachav In Hindi

1. पौष्टिक आहार (Choose nutritious food)

आपके प्री-एपेंडिसेक्टोमी (pre-appendicectomy) आहार पर लौटने में कुछ समय लग सकता है। अधिक बार छोटी मील्स (meals) खाने, जैसे कि दिन भर में 6 से 8 बार छोटे भोजन, नियमित आहार में धीरे-धीरे इस समस्या को ठीक करने में सहायता कर सकते हैं। कब्ज और आंत्र समस्याओं से बचने के लिए एपेंडेक्टोमी (appendectomy) के बाद खूब सारा पानी और कैफीन मुक्त तरल पदार्थ पीना महत्वपूर्ण है। उन खाद्य पदार्थों को शामिल करें जिनमें ब्रोमेलैन (bromelain) होता है, एक एंजाइम जो दर्द से राहत और घाव भरने में सहायता करता है। आहार में जिंक की कमी शरीर के प्राकृतिक उपचार तंत्र में हस्तक्षेप कर सकती है। ऐसा भोजन चुनें जो स्वस्थ और पचाने में आसान हो।

2. विटामिन C से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें (Eat foods rich in Vitamin C)

विटामिन C घाव भरने के सभी पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, न्यूट्रोफिल (neutrophil) निकासी से लेकर पपड़ी बनने तक। आंतरिक घावों से शीघ्र स्वस्थ होने के लिए विटामिन C युक्त आहार आवश्यक है। एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन C के उच्चतम स्रोत आंवला, स्ट्रॉबेरी, नीबू, कीवी फल, लाल शिमला मिर्च, अमरूद, संतरा, अंगूर और फूलगोभी हैं।

3. गतिविधियों को धीरे-धीरे बढ़ाएं (Increase your activities gradually)

अपेंडिक्स सर्जरी के बाद आराम जरूरी है, लेकिन हल्की गतिविधि भी है। जब आप तैयार हों, तो धीरे-धीरे अपनी गतिविधि का स्तर बढ़ाएं। घर के आसपास सैर करना शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है और यह निमोनिया और रक्त के थक्कों को रोकने में मदद कर सकती है। एक अतिरिक्त लाभ यह है कि सक्रिय रहने से आपका पाचन तंत्र जल्द ही सामान्य स्थिति में लौटने के लिए प्रोत्साहित होता है। कब्ज कष्टदायी हो सकता है, इसलिए अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ डॉक्टर द्वारा अनुमोदित व्यायाम शामिल करें, बहुत सारे तरल पदार्थ पीएं और यदि आपका डॉक्टर उन्हें सलाह देता है तो मल सॉफ़्नर लें।

4. व्यायाम करें (Exercise)

चलना (walk) शुरू करें और तेज़ व्यायाम करने से बचें। व्यायाम की शुरुवात, लेग रेज़ से करें, इसके लिए अपने पैरों को बिस्तर के किनारे से लटकाएं, अपनी पीठ को सीधा और कोर टाइट रखें और अपने पैरों को ऊपर तक उठाएं। अपने पैरों को वापस उनकी मूल स्थिति में लाने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुकें। तब तक दोहराएं जब तक आप थक न जाएं।

5. हरे चने का सेवन करें (Eat green gram)

मूंग या हरे चने में जीवाणुरोधी एजेंट होते हैं, जो उन्हें सर्जरी के बाद ठीक होने के लिए एक आदर्श भोजन बनाता है। उन्हें पेट को ठंडा करने वाला भोजन माना जाता है। डॉक्टर और चिकित्सक प्रतिदिन एक चम्मच धुले और भीगे हुए हरे चने खाने की सलाह देते हैं, चाहे वह कच्चा हो, भाप में या हल्का माइक्रोवेव किया हुआ हो। सर्वोत्तम परिणामों के लिए, दिन में दो से तीन बार इसका सेवन करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far