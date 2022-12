लगभग हम सभी अपने बालों को हफ्ते में दो या तीन बार धोते हैं। हालाँकि, भले ही यह सबसे लगातार गतिविधियों में से एक है, क्या हम वास्तव में इसे सही कर रहे हैं? यह सुनिश्चित करने के लिए इन बुनियादी छह चरणों का पालन करें कि आप हर बार अपने बाल धोने से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करें!

क्या आप अपने बालों को सही तरीके से धो रहे हैं? जानिए ये हेयर केयर टिप्स - Are You Washing Your Hair Correctly? Know These Hair Care Tips In Hindi

1. अपने बालों को बार-बार न धोएं (Do not wash your hair too frequently)

हम जानते हैं कि आप सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ऑर्गेनिक शैम्पू का उपयोग करते हैं, लेकिन कोई भी शैम्पू, यदि बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, तो निश्चित रूप से बालों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह में दो या तीन बार से अधिक अपने बालों को धोने से आपके स्कैल्प पर कुछ आवश्यक तेलों से छुटकारा मिल सकता है और इससे नुकसान, सूखापन और टूटना हो सकता है।

2. फ़िल्टर किए गए पानी का उपयोग करें जो कमरे के तापमान पर हो (Use Filtered water which is at room temperature)

हम जानते हैं कि भाप से भरा गर्म पानी से नहाना आरामदेह लग सकता है, लेकिन अपने बालों को ऐसे उच्च तापमान में रखना उन्हें रूखा और बेजान बना सकता है। इसके बजाय गर्म पानी का प्रयोग करें और शॉवर से बाहर निकलने से ठीक पहले, ठंडे पानी के एक दौर से कुल्ला करें। जहां गर्म पानी बालों के क्यूटिकल्स को खोल देता है, वहीं ठंडा पानी इसे बंद कर देता है, नमी को लॉक करने में मदद करता है और लंबे समय में आपके बालों को फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा, पानी के फिल्टर में निवेश करें ताकि अशुद्ध पानी से बालों को नुकसान न पहुंचे।

3. अपने स्कैल्प की मालिश करने के लिए हल्का दबाव डालें (Apply Gentle Pressure to Massage your Scalp)

तेल लगाते और शैंपू करते समय अतिरिक्त दबाव डालने से आपके बाल टूट सकते हैं। धीरे से दबाव डालने से टूटने से बचा जाता है और खोपड़ी में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, इस प्रकार बालों के विकास को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है।

4. सावधानी से ऐसा शैम्पू चुनें जो आपके बालों के प्रकार के लिए सबसे अच्छा हो (Carefully choose a Shampoo that best suits your hair type)

जैसा कि त्वचा की देखभाल के साथ होता है, ऐसे शैम्पू का चुनाव करना अनिवार्य है जो आपके बालों के प्रकार और बनावट के अनुकूल हो। अगर आपके बाल ऑयली हैं, तो ऐसे शैंपू की बजाय माइल्ड प्यूरिफाइंग शैम्पू चुनें, जो आपके बालों को जरूरत से ज्यादा मॉइश्चराइज करता हो।

5. अपने कंडीशनर में लगभग 5-7 मिनट के लिए छोड़ दें (Leave In your Conditioner for about 5-7 Minutes)

अपने कंडीशनर को मध्य लंबाई से लेकर सिरों तक लगाएं और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए इसे लगभग 5-7 मिनट के लिए छोड़ दें!

6. बाल धोने के बाद आपका काम खत्म नहीं हो जाता! (Your job isn’t done after washing your hair)

जिस तरह से आप अपने बालों को धोने के बाद उनकी देखभाल करते हैं, वह उनके सामान्य स्वास्थ्य और दिखने के लिए महत्वपूर्ण है। कंघी या स्टाइल करने से पहले अपने बालों को पूरी तरह सूखने दें। तौलिये से सुखाएं लेकिन बहुत जोर से न दौड़ें। याद रखें, गीले बाल सूखे बालों की तुलना में कमजोर होते हैं इसलिए उनके क्षतिग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

